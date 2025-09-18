Kane phá kỷ lục của Beckham

Harry Kane lập cú đúp giúp Bayern Munich đánh bại Chelsea 3-1 trong trận mở màn Champions League 2025/26 trên sân Allianz Arena rạng sáng 18/9.

Kane rực sáng trước Chelsea. Ảnh: Reuters.

Với 2 bàn vào lưới Chelsea, Kane đã nâng tổng số lần in dấu giày vào bàn thắng tại Champions League lên 53 (bao gồm 42 bàn và 11 kiến tạo). Anh chính thức vượt qua David Beckham để trở thành cầu thủ người Anh có nhiều đóng góp nhất trong lịch sử giải đấu danh giá này.

Không chỉ gây ấn tượng ở Champions League, Kane còn đang duy trì phong độ ghi bàn khủng khiếp tại mọi đấu trường. Sau 5 trận đầu mùa, anh đã cán mốc hơn 10 bàn thắng, trong đó có 5 bàn tại Bundesliga, 2 bàn ở Cúp Quốc gia, 1 bàn tại Siêu cúp Đức và 2 bàn ở Champions League. Cựu tiền đạo Tottenham đang là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ tại châu Âu.

Phát biểu sau trận, Kane cho biết: “Tôi cảm thấy đội dễ tạo ra cơ hội ghi bàn hơn ở Champions League so với Bundesliga. Các trận đấu trở nên cởi mở hơn, điều này giúp ích cho tôi".

Một thống kê khác chỉ ra Kane mất trung bình 39 phút thi đấu để đóng góp vào 1 bàn thắng, con số rất ấn tượng. Sau 102 trận trong màu áo Bayern, tuyển thủ Anh đã đóng góp tổng cộng 120 pha lập công (94 bàn và 26 kiến tạo).

Sau chiến thắng trước Chelsea, Kane và đồng đội sẽ trở lại Bundesliga để làm khách trên sân Hoffenheim vào ngày 20/9.

