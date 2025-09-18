Van Dijk khác biệt

Rạng sáng 18/9, bàn thắng quyết định trước Atletico Madrid tại Anfield không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho Liverpool mà còn đưa Van Dijk vào hàng ngũ những chuyên gia không chiến hàng đầu châu Âu.

Van Dijk củng cố vị thế của anh là một trong những trung vệ xuất sắc thế giới.

Ở loạt trận đầu tiên vòng phân hạng UEFA Champions League 2025/26, Liverpool thắng Atletico Madrid kịch tính với tỷ số 3-2, nhờ bàn thắng bằng đầu ở phút 90+2 của Virgil van Dijk. Từ quả phạt góc của đồng đội, trung vệ người Hà Lan bật cao đánh đầu tung lưới Jan Oblak.

Với bàn thắng bằng đầu này, trung vệ người Hà Lan chính thức gia nhập danh sách tinh hoa: chỉ 5 cầu thủ tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu ghi được hơn 25 bàn bằng đầu ở cấp độ CLB kể từ đầu năm 2018.

Đáng chú ý, Van Dijk là trung vệ duy nhất trong danh sách này, bên cạnh bốn tiền đạo hàng đầu khác gồm Robert Lewandowski (44 bàn), Harry Kane (32), Karim Benzema (31) và Ante Budimir (26).

Theo Opta, 25 bàn bằng đầu của Van Dijk chiếm gần 40% tổng số bàn thắng anh ghi cho Liverpool trong 7 năm qua. Khả năng chọn vị trí, sức mạnh thể chất và kỹ thuật đánh đầu chính xác biến trung vệ người Hà Lan thành vũ khí lợi hại trong các tình huống cố định.

Liverpool Echo ca ngợi: “Van Dijk ghi 25 bàn bằng đầu, ngang hàng với những tiền đạo hàng đầu? Anh ấy là quái vật!”. Trong khi đó, The Guardian bình luận sau trận: “Virgil là cầu thủ toàn diện. Anh ấy không chỉ phòng ngự xuất sắc mà còn biết cách xuất hiện đúng lúc để ghi bàn”.