Mourinho chốt bến đỗ mới

Jose Mourinho trở lại Bồ Đào Nha trong sự chào đón cuồng nhiệt của người hâm mộ Benfica

Theo tờ A Bola, Benfica đang tiến rất nhanh trong đàm phán và một thỏa thuận với Mourinho có thể hoàn tất chỉ trong ngày hôm nay. Đây sẽ là cuộc tái ngộ sau đúng 25 năm, bởi chính Benfica là nơi Mourinho bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào năm 2000.

Khi đó, ông chỉ dẫn dắt 10 trận trước khi rời đi vì thay đổi trong ban lãnh đạo. Dẫu vậy, quãng thời gian ngắn ngủi ấy mở ra hành trình vĩ đại của “Người đặc biệt” tại Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid.

Mourinho khoác khăn của Benfica.

Khi hạ cánh xuống Lisbon (Bồ Đào Nha), Mourinho được người hâm mộ trao tặng chiếc khăn Benfica. Trả lời báo chí, ông thừa nhận bản thân quan tâm và hứng thú với công việc tại sân Ánh sáng: “Trước chuyến bay, họ hỏi tôi có muốn trở lại Benfica không. Tôi nói có. Nếu Benfica chính thức mời, tôi sẽ vui lòng nói chuyện. Tôi muốn gia nhập một dự án phù hợp, chứ không phải vì mình là kẻ nghiện công việc".

Sự trở lại của Mourinho càng được chú ý hơn khi Benfica chuẩn bị đối đầu Chelsea, đội bóng cũ của ông, tại Champions League chỉ trong hai tuần nữa.

Trước đó, Chủ tịch Rui Costa xác nhận CLB đạt thỏa thuận chia tay HLV Bruno Lage sau khởi đầu thất vọng và đỉnh điểm là trận thua trước Qarabag ở Champions League. Ông nhấn mạnh: “Benfica cần một huấn luyện viên chiến thắng, người đủ tầm để đưa CLB trở lại vị thế xứng đáng".