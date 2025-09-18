Nguy cơ Tây Ban Nha từ chối dự World Cup 2026

Bóng đá Tây Ban Nha đang đứng trước một cuộc tranh cãi chính trị - thể thao lớn.

Tuyển Tây Ban Nha nguy cơ không dự World Cup.

Patxi Lopez, người phát ngôn của Đảng Công nhân Xã hội, tuyên bố đội tuyển quốc gia này có thể tẩy chay World Cup 2026 nếu Israel giành quyền tham dự.

Ông nhấn mạnh Tây Ban Nha sẽ “đánh giá tình hình vào thời điểm thích hợp”, đồng thời cho rằng sự tẩy chay thể thao có thể khiến cộng đồng quốc tế “mở rộng tầm mắt” trước những gì Israel đã làm tại Gaza.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi La Vuelta, giải đua xe đạp lớn nhất Tây Ban Nha, bị gián đoạn nghiêm trọng bởi các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.

Chặng đua cuối tại Madrid kết thúc đột ngột cách đích 3 km vì lo ngại an toàn, không có tay đua nào được công nhận chiến thắng. Đội Israel-Premier Tech trở thành tâm điểm phản đối, với hàng nghìn người biểu tình chặn đường, treo cờ và vẽ graffiti phản đối. Nhiều tay đua tỏ ra thất vọng, trong đó có Carlos Verona, Tom Pidcock và nhà vô địch Jonas Vingegaard.

Israel chưa dự World Cup kể từ năm 1970, nhưng hiện vẫn còn cơ hội tranh vé play-off tại vòng loại khu vực châu Âu. Nếu họ thành công, nguy cơ khủng hoảng ngoại giao - thể thao có thể bùng nổ khi Tây Ban Nha và có thể nhiều quốc gia khác đứng trước lựa chọn tẩy chay World Cup.

FIFA từ lâu duy trì lập trường cứng rắn phản đối sự can thiệp của chính phủ vào bóng đá. Nếu Tây Ban Nha thực sự hành động, đội tuyển xứ đấu bò có nguy cơ đối diện án phạt nặng, thậm chí bị loại khỏi các giải đấu quốc tế.