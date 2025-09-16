Tuyển thủ Hàn Quốc không thể dự World Cup 2026 vì án tù

Tiền đạo Hwang Ui Jo, tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc, chính thức không thể tham dự World Cup 2026 vì án tù treo sau bê bối quay lén bạn gái cũ.

Tiền đạo Hwang Ui Jo hầu tòa vì bê bối đời tư.

Theo thông tin từ hãng thông tấn Zapzee – Hàn Quốc, Tòa án quận trung tâm Seoul tuyên một năm tù treo với tiền đạo Hwang Ui Jo trong phiên phúc thẩm diễn ra đầu tháng 9. Anh bị cáo buộc có hành vi quay lén các bạn gái cũ, sau đó bị chị dâu phát tán lên mạng xã hội. Một số nạn nhân rơi vào tình trạng tổn thương nặng nề cả về tinh thần lẫn đời sống riêng tư.

Trong quá trình xét xử, Hwang Ui Jo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng phủ nhận trách nhiệm về “thiệt hại thứ cấp” mà nạn nhân A cáo buộc. Luật sư của anh cho rằng chính phía đại diện pháp lý của nạn nhân đã khiến dư luận quan tâm quá mức khi liên tục tiếp xúc truyền thông.

Tuy nhiên, lập luận này bị bác bỏ. Tòa khẳng định nguyên nhân trực tiếp là hành vi quay lén của Hwang, đồng thời chỉ trích anh từng làm lộ thông tin cá nhân của nạn nhân trong một buổi họp báo.

Ngoài ra, Hwang còn vướng tranh chấp dàn xếp với nạn nhân B. Dù đã bồi thường 20 triệu won và đàm phán nhiều lần, hai bên vẫn không thể tìm được tiếng nói chung. Phía nạn nhân cho rằng vấn đề không nằm ở tiền bạc mà là sự thiếu hối hận chân thành từ phía cầu thủ.

Hwang Ui Jo từng là tiền đạo suất xắc của tuyển Hàn Quốc.

Ở phiên tòa sơ thẩm cách đây bảy tháng, anh bị tuyên án 1 năm tù treo sau đó kháng cáo nhưng không thành.Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), bất kỳ cầu thủ nào có tiền án đều bị cấm khoác áo tuyển quốc gia ít nhất hai năm, đồng nghĩa cánh cửa đến World Cup 2026 của tiền đạo sinh năm 1992 đã khép lại.

Trước tòa, Hwang cầu xin sự khoan hồng với hy vọng được tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, sau phán quyết phúc thẩm, mọi cánh cửa đã khép lại. Một quan chức KFA khẳng định: “Không có lý do gì để chọn một cầu thủ đã phạm tội". Điều này đồng nghĩa Hwang phải mất ít nhất 2 năm mới có thể trở lại nhưng cơ hội là rất mong manh.

Hwang Ui Jo, sinh năm 1992, từng được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc của bóng đá Hàn Quốc. Anh nhiều năm giữ vai trò trụ cột trên hàng công đội tuyển, cùng Son Heung Min và Hwang Hee Chan tạo thành bộ ba tấn công đáng gờm. Sau 62 lần ra sân cho tuyển quốc gia, Hwang ghi được 19 bàn thắng, khẳng định vị thế là một chân sút hàng đầu.

Trong sự nghiệp, Hwang có ba năm chơi bóng cho CLB Bordeaux (Pháp), trước khi gia nhập Nottingham Forest ở Ngoại hạng Anh năm 2022. Tuy nhiên, anh không tìm được chỗ đứng và liên tục bị đem cho mượn tại Olympiacos, FC Seoul rồi Alanyaspor. Từ vị thế ngôi sao của đội tuyển quốc gia và từng chạm đến đỉnh cao châu Âu, sự nghiệp của Hwang giờ rơi vào ngõ cụt bởi bê bối đời tư cùng bản án treo, để lại vết nhơ khó có thể xóa bỏ.