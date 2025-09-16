Khoảnh khắc đời thường của Doãn Hải My khi về quê chồng

Doãn Hải My gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip về quê chồng, nàng WAGs sinh năm 2001 ghi điểm nhờ sự giản dị, gần gũi trong đời sống thường nhật.

Hình ảnh giản dị của Doãn Hải My khi về quê chồng. Ảnh: Cắt từ video.

Mới đây, trên trang cá nhân, Doãn Hải My đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô và Đoàn Văn Hậu đưa con trai về quê. Chỉ sau vài giờ, video nhanh chóng thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem, tạo nên cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Trong clip, Hải My xuất hiện với hình ảnh giản dị, gắn bó cùng những hoạt động quen thuộc ở làng quê. Người đẹp sinh năm 2001 không ngần ngại ngồi rửa bát, thái rau củ, dọn dẹp hay cùng người thân chuẩn bị mâm cỗ.

Hình ảnh nàng dâu mặc áo thun, quần jeans, ngồi bệt trên chiếc ghế nhựa thấp làm việc nhà khiến nhiều người không khỏi xuýt xa về sự giản dị, gần gũi.

Hải My đưa bé Lúa đi chào hỏi người lớn. Ảnh: Cắt từ video.

Cô cùng con trai - bé Lúa còn ân cần hỏi thăm ông bà, vui vẻ trò chuyện với họ hàng khiến không khí thêm ấm cúng. Khoảnh khắc Hải My bế con đi dạo quanh sân, vừa cười vừa chào hỏi bà con lối xóm, càng giúp cô ghi điểm bởi sự thân thiện, gần gũi.

Không chỉ vậy, netizen còn chú ý khi Hải My check-in trong ngôi nhà của Văn Hậu. Đứng trước tủ kính trưng bày bằng khen, huy chương và kỷ niệm chương bóng đá của chồng, nàng WAGs không giấu được vẻ tự hào.

Nàng WAGs tự hào khi đứng trước tủ kính trưng bày bằng khen, huy chương của chồng. Ảnh: Cắt từ video.

Kể từ sau khi kết hôn, Văn Hậu và Hải My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị, đời thường, trái ngược với hình ảnh hào nhoáng trên sân cỏ hay thảm đỏ. Chính sự gần gũi này giúp cặp đôi chiếm được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc Hải My nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở quê chồng cũng phần nào thể hiện sự khéo léo, tinh tế. Từ hình ảnh top 10 Hoa hậu Việt Nam lộng lẫy tại các sự kiện, cô vẫn sẵn sàng lăn xả trong gian bếp, cùng gia đình quây quần chuẩn bị mâm cơm.