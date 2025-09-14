Con gái HLV Polking gây chú ý

Luma Polking, 18 tuổi, gây chú ý bởi vẻ đẹp ngọt ngào và thường xuyên xuất hiện cùng gia đình trên khán đài các trận đấu của CLB CAHN.

HLV Polking và con gái. Ảnh: IGNV.

Con gái HLV Alexandre Polking - Luma Polking đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi xuất hiện trên sân bóng. Luma thường xuyên xuất hiện trên khán đài để theo dõi và cổ vũ các trận đấu của CAHN - nơi HLV Polking đang dẫn dắt.

Ở tuổi 18, Luma sở hữu gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng mịn cùng mái tóc vàng xoăn dài mềm mại. Đôi mắt xanh to tròn, đậm chất Nam Mỹ cùng chiều cao ấn tượng giúp cô nổi bật giữa đám đông và dễ dàng chiếm trọn thiện cảm từ những ai lần đầu gặp gỡ.

Trên trang cá nhân, HLV Polking và con gái thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gắn bó. Vị chiến lược gia 50 tuổi luôn đồng hành trong những dịp quan trọng của Luma như tiệc sinh nhật, lễ tốt nghiệp hay buổi tiệc trưởng thành. Bên cạnh lịch làm việc bận rộn, Polking vẫn tranh thủ dành thời gian bên gia đình tận hưởng các chuyến du lịch khi có kỳ nghỉ hiếm hoi.

Luma thường xuyên xuất hiện trên các sân bóng để cổ vũ cho bố. Ảnh: IGNV.

Trước nét đẹp trong sáng và ngọt ngào của Luma, nhiều cổ động viên hài hước để lại bình luận mong muốn được “nhận HLV Polking làm bố vợ”. Những lời khen, trêu vui từ người hâm mộ cho thấy sức hút lớn của Luma khi xuất hiện cùng cha tại các sự kiện bóng đá.

Ở tuổi 18, Luma Polking không chỉ là cô con gái rạng rỡ của HLV trưởng CAHN, mà còn trở thành gương mặt gây ấn tượng với cộng đồng mạng Việt Nam nhờ vẻ đẹp trẻ trung và thần thái cuốn hút.