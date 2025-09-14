Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội bóng của Công Phượng loại đại diện V.League khỏi Cúp Quốc gia

  • Chủ nhật, 14/9/2025 21:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đồng Nai không có sự phục vụ của Công Phượng nhưng vẫn chơi lấn lướt và giành chiến thắng 3-1 trước Becamex TP.HCM ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025/26 tối 14/9.

Đồng Nai loại Becamex TP.HCM trong ngày không có Công Phượng. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai FC.

Trận đấu này, đại diện hạng Nhất không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Dù vậy, trên sân, Xuân Trường và các cầu thủ Đồng Nai lại cho thấy sự vượt trội so với đội bóng đang chơi tại V.League. Lợi thế sân nhà giúp Đồng Nai tạo ra thế trận áp đảo ngay từ đầu và khiến hàng thủ Becamex TP.HCM liên tục chao đảo.

HLV Anh Đức có “ngày trở về” không mấy vui vẻ khi Becamex TP.HCM bị thủng lưới ngay ở phút thứ 5. Đội khách nỗ lực vùng lên và được đền đáp ở phút 22 bằng bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội bóng của HLV Anh Đức làm được ở trận đấu này. Phần lớn thời gian còn lại, họ lép vế trước lối chơi chủ động và sự gắn kết của chủ nhà.

Phút 62, Trần Minh Vương vào sân và ghi dấu ấn với pha xử lý kỹ thuật và cú sút xa đẹp mắt, đưa Đồng Nai lần thứ hai vượt lên dẫn trước. Đến phút 75, Lưu Tự Nhân, vua phá lưới Giải Hạng Nhất 2024/25 – lên tiếng bằng pha dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-1 cho Đồng Nai. Cách biệt 2 bàn khiến Becamex TP.HCM bất lực trong việc xoay chuyển cục diện và sớm chia tay sân chơi Cúp Quốc gia.

Trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel và Hà Nội mang đến một trận cầu giàu cảm xúc. Suốt hơn 70 phút, cả hai đội thi đấu giằng co, tạo ra nhiều cơ hội nhưng đều không thể tận dụng. Phải đến phút 75, thế bế tắc mới được khai thông.

Cong Phuong anh 1

Hà Nội bị Thể Công Viettel loại ngay trên sân nhà. Ảnh: Hanoi Football Club.

Lucao của Thể Công Viettel tung đường chọc khe tinh tế, tạo điều kiện để Pedro Henrique thoát xuống. Tiền đạo ngoại binh khống chế gọn gàng rồi dứt điểm chìm chéo góc hạ gục Văn Hoàng. Bàn thắng duy nhất ấy đủ để định đoạt số phận cuộc so tài, giúp Thể Công Viettel giành quyền đi tiếp và loại Hà Nội ngay trên sân nhà.

Ở các trận đấu còn lại của vòng loại trong ngày 14/9, Bắc Ninh thắng 1-0 trước ĐH Văn Hiến, Hà Tĩnh đánh bại Quảng Ninh 1-0 và Đà Nẵng giành chiến thắng 2-0 trước Thanh niên TP.HCM.

Dàn sao của Nam Định bế tắc trước CA TP.HCM

Dù được đánh giá cao hơn, Nam Định lại không thể giành chiến thắng trước CLB CA TP.HCM trong trận đấu sớm vòng 6 V.League 2025/26 diễn ra trên sân Thống Nhất tối 13/9.

26:1553 hôm qua

Kiều Oanh

