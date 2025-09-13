Dàn sao của Nam Định bế tắc trước CA TP.HCM

Dù được đánh giá cao hơn, Nam Định lại không thể giành chiến thắng trước CLB CA TP.HCM trong trận đấu sớm vòng 6 V.League 2025/26 diễn ra trên sân Thống Nhất tối 13/9.

Nam Định bế tắc khi đối đầu với CA TP.HCM. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Trận đấu trên sân Thống Nhất khởi đầu với thế trận sôi động khi Nam Định chủ động đẩy cao đội hình, nỗ lực tạo ra lợi thế sớm. Tuy nhiên, những pha lên bóng của đội khách nhanh chóng bị hàng thủ CA TP.HCM bẻ gãy, không đủ sức gây nguy hiểm cho khung thành đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, thế trận đổi chiều khi CA TP.HCM thi đấu khởi sắc hơn. Các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành Nguyên Mạnh. Dẫu vậy, thủ môn kỳ cựu của Nam Định nhiều lần phản xạ xuất sắc, trở thành chốt chặn quan trọng giúp đội bóng thành Nam không phải nhận bàn thua.

Trong 20 phút cuối, CA TP.HCM đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Dù tạo ra áp lực lớn, những cú dứt điểm cuối cùng của đội chủ nhà lại thiếu chính xác, khiến cơ hội liên tục trôi qua đáng tiếc. Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Kết quả này chưa thể làm hài lòng Nam Định, bởi họ mới có 7 điểm sau 4 vòng đấu, con số khiêm tốn so với vị thế đương kim vô địch. Trong khi đó, với CA TP.HCM, việc cầm hòa nhà vô địch V.League là một kết quả tích cực.

Ở trận đấu sớm cùng giờ diễn ra trên sân Hàng Đẫy, CAHN giành chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng. Ba điểm trọn vẹn giúp thầy trò HLV Mano Polking tiếp tục khẳng định sức mạnh, tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng.