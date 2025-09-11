Tuyển Việt Nam bùng nổ ra sao trong lần gần nhất ở Thống Nhất?

Sau 3 năm, tuyển Việt Nam trở lại thi đấu trên sân Thống Nhất (TP.HCM) khi đối đầu với Nepal ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam trở lại thi đấu trên sân Thống Nhất sau 3 năm. Ảnh: Hải Hồ,

Lần gần nhất tuyển Việt Nam thi đấu tại Thống Nhất là ở giải giao hữu Tứ hùng hồi tháng 9/2022. Khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo lần lượt chạm trán Afghanistan, Singapore và Ấn Độ.

Tuyển Việt Nam có màn trình diễn thuyết phục với ba trận toàn thắng. Cụ thể, đội bóng của ông Park lần lượt thắng 2-0 trước Afghanistan, 4-0 trước Singapore và 3-0 trước Ấn Độ.

9 bàn thắng của tuyển Việt Nam được ghi bởi 7 cầu thủ khác nhau, trong đó Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Văn Quyết mỗi người có 2 pha lập công. Sau ba năm, Văn Quyết chia tay đội tuyển, Văn Toàn và Hồ Tấn Tài đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Phan Văn Đức ít góp mặt, còn Nguyễn Thanh Nhân chưa tạo được dấu ấn nổi bật. Ở chiều ngược lại, Tuấn Hải tiếp tục duy trì phong độ cao, trong khi Khuất Văn Khang ngày càng trưởng dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Khác với năm 2022, lần này tuyển Việt Nam trở lại Thống Nhất ở một giải đấu chính thức. Theo lịch ban đầu, trận lượt về với Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trên sân nhà của đối thủ ngày 14/10.

Tuy nhiên, do những biến động trong nước, Liên đoàn Bóng đá Nepal xin nhường quyền đăng cai và đề nghị tổ chức trận này tại Việt Nam. AFC đã đồng ý với phương án trên.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam với Nepal.

Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ đá cả hai trận với Nepal trên sân nhà, lượt đi ngày 9/10 trên sân Bình Dương và lượt về ngày 14/10 tại Thống Nhất. Đây là cơ hội thuận lợi để thầy trò HLV Kim Sang-sik giành trọn 6 điểm, qua đó nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi đầu bảng F với Malaysia.

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam từng gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2004, khi đó chúng ta thắng 5-0 ở lượt đi và 2-0 ở lượt về. Trận tái đấu sau hơn 20 năm hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc, đặc biệt khi sân Thống Nhất một lần nữa được chứng kiến bầu không khí bóng đá đỉnh cao cấp độ đội tuyển quốc gia.