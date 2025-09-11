Tuyển Việt Nam đá cả hai trận gặp Nepal trên sân nhà

AFC chấp thuận đề xuất từ phía Nepal, qua đó tuyển Việt Nam sẽ thi đấu cả hai lượt trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp đối thủ này ngay trên sân nhà.

AFC cập nhật địa điểm thi đấu hai trận giữa Việt Nam với Nepal.

Theo lịch thi đấu của bảng F, tuyển Việt Nam sẽ tiếp Nepal vào ngày 9/10 trên sân Bình Dương, sau đó hành quân tới sân nhà của đối thủ vào ngày 14/10. Tuy nhiên, do tình hình bất ổn trong nước, Liên đoàn Bóng đá Nepal xin nhường quyền đăng cai trận lượt về cho phía Việt Nam.

AFC chấp thuận và cập nhật địa điểm thi đấu mới. Theo đó, trận lượt đi giữa hai đội vẫn diễn ra ngày 9/10 trên sân Bình Dương, còn lượt về sẽ tổ chức trên sân Thống Nhất (TP.HCM) ngày 14/10.

Đây là lợi thế không nhỏ với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Thay vì phải di chuyển xa, đối diện với vấn đề khí hậu và điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo, tuyển Việt Nam được thi đấu trong môi trường quen thuộc, có sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Đây là nguồn động lực lớn giúp các cầu thủ duy trì sự hưng phấn và giảm thiểu đáng kể những rủi ro về thể lực.

Sau 2 lượt trận, tuyển Việt Nam có 3 điểm, đứng nhì bảng F với hiệu số +1. Đội đã thắng Lào 5-0 nhưng thua Malaysia 0-4. Mục tiêu của Việt Nam là cạnh tranh ngôi đầu bảng để giành vé trực tiếp tới Asian Cup 2027.

Vĩ Hào sẵn sàng trở lại tuyển Việt Nam.

Để làm được điều đó, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò cần toàn thắng trong 3 trận đấu trước mắt. Trong đó có 2 trận gặp Nepal vào tháng 10 và trận gặp Lào vào tháng 11, trước khi bước vào cuộc đối đầu then chốt với Malaysia trên sân nhà vào tháng 3/2026.

Trong bối cảnh này, việc được đá cả hai lượt trận với Nepal trên sân nhà chẳng khác nào một “món quà” với tuyển Việt Nam. Hai trận đấu liên tiếp trên sân nhà sẽ giúp đội tuyển dễ dàng triển khai lối chơi, gia tăng sự tự tin cho các cầu thủ trẻ và giảm thiểu tối đa áp lực từ yếu tố khách quan.

Ngoài ra, về nhân sự, HLV Kim Sang-sik cũng đón nhận tín hiệu tích cực khi hậu vệ Hồ Tấn Tài và tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã có thể trở lại tập luyện sau chấn thương dài hạn. Sự góp mặt của hai tuyển thủ này không chỉ bổ sung thêm chiều sâu lực lượng cho đội tuyển mà còn mở ra nhiều phương án xoay tua trong bối cảnh mật độ thi đấu dày đặc sắp tới.