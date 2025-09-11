Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điều chỉnh suất lên – xuống hạng ở giải hạng Nhất Quốc gia

  • Thứ năm, 11/9/2025 11:21 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Số lượng đội bóng lên hạng, xuống hạng ở giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 sẽ được điều chỉnh cho phù hợp sau khi Hòa Bình rút lui.

Kết quả bốc thăm lịch thi đấu Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26 lần 2. Ảnh: VPF.

Công ty VPF báo cáo và đề xuất VFF xem xét điều chỉnh số lượng đội bóng lên, xuống hạng ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26. Theo điều lệ giải ban đầu, 2 đội đứng đầu giành suất lên chơi tại V.League 2026/27, 2 đội đứng cuối bảng xếp hạng xuống chơi tại giải hạng Nhì mùa kế tiếp.

Tuy nhiên, với việc Hòa Bình rút lui vào phút chót, giải đấu chỉ còn 12 đội tham dự. Nhiều khả năng cơ cấu thăng hạng, xuống hạng được rút gọn để bảo đảm tính cân đối và ổn định cho mùa giải.

12 đội bóng tham dự giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26 gồm Bắc Ninh, ĐH Văn Hiến, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Long An, TP.HCM (Đổi tên từ CLB Bà Rịa Vũng Tàu), Thanh Niên TP.HCM (Đổi tên từ CLB Trẻ TP.HCM), Trẻ PVF-CAND, Đồng Nai (Đổi tên từ CLB Bình Phước), Quảng Ninh, Quy Nhơn United, (Đổi tên từ CLB Quy Nhơn Bình Định), Phú Thọ (Đổi tên từ CLB Gia Định).

hang nhat quoc gia anh 1

Sẽ điều chỉnh số lượng đội lên hạng và xuống hạng ở Giải Hạng Nhất Quốc gia. Ảnh: VPF.

Sáng ngày 11/9, Công ty VPF tổ chức lại lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26. Theo kết quả bốc thăm, ở loạt trận mở màn, Thanh Niên TP.HCM sẽ đối đầu Bắc Ninh, Khánh Hòa tiếp đón Long An. Quy Nhơn United sẽ chạm trán ĐH Văn Hiến, Trẻ PVF-CAND sẽ đấu Quảng NInh. Đồng Nai gặp TP.HCM và Đồng Tháp sẽ tiếp đón Phú Thọ.

Giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 sẽ có tổng cộng 22 vòng với 132 trận đấu, khởi tranh từ ngày 19/9/2025 và sẽ kết thúc trong tháng 6/2026. Giải đấu áp dụng phương thức thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng.

Mỗi đội được quyền đăng ký tối đa 1 cầu thủ người nước ngoài, 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và 02 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam.

