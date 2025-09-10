Theo cập nhật mới nhất từ VPF, Nam Định đưa tên tiền đạo Nguyễn Xuân Son vào danh sách đăng ký dự Cúp Quốc gia 2025/26.

Nam Định đăng ký Xuân Son ở Cúp Quốc gia 2025/26.

Đây được coi là tín hiệu tích cực cho quá trình hồi phục chấn thương của chân sút sinh năm 1997, người từng là một trong những mũi nhọn quan trọng trên hàng công của đội bóng thành Nam. Dù chưa thể trở lại thi đấu ngay, việc được điền tên vào danh sách chính thức cho thấy Xuân Son đang có bước tiến đáng kể trên hành trình tái xuất.

Từ đầu tháng 9, Xuân Son bắt đầu tập luyện trở lại cùng đồng đội. Anh vẫn cần thêm thời gian để lấy lại cảm giác bóng và trạng thái thể lực tốt nhất, song khả năng được sử dụng ở những trận đấu tại Cúp Quốc gia, Cúp Đông Nam Á hay AFC Champions League Two hoàn toàn nằm trong tính toán của HLV Vũ Hồng Việt. Việc trở lại của Xuân Son hứa hẹn mang đến cho Nam Định thêm phương án trên hàng công, vốn đã sở hữu chiều sâu đáng kể.

Danh sách tham dự Cúp Quốc gia 2025/26 của Nam Định.

Cúp Quốc gia 2025/26 khởi tranh từ ngày 13/9/2025 và kết thúc vào 28/6/2026. Ở giải đấu này, Nam Định không phải đá vòng loại và sẽ bắt đầu hành trình từ tứ kết. Đối thủ của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt là đội thắng trong cặp đấu giữa Long An và Quy Nhơn United.

Đây đều là những đối thủ vừa tầm, và nếu duy trì phong độ hiện tại, Nam Định có thể hướng tới mục tiêu tiến sâu. Với lực lượng chất lượng cùng tham vọng lớn, sự trở lại của Xuân Son sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đội bóng thành Nam ở mùa giải nhiều mục tiêu.