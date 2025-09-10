‘Mong các cầu thủ U23 Việt Nam giữ vững nhiệt huyết và phong độ’

Phụ huynh của các cầu thủ U23 Việt Nam mong các con “không ngủ quên trên chiến thắng”, luôn giữ vững nhiệt huyết và phong độ để thi đấu tốt ở SEA Games và VCK U23 châu Á 2026.

Cô của Khuất Văn Khang mong U23 Việt Nam tiếp tục mang vinh quang về cho Tổ quốc. Ảnh: Thủ Khúc.

Tối 9/9 trên sân Việt Trì, U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen để giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 với tư cách đội nhất bảng C. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận.

Bà Trịnh Thị Hạnh - mẹ tiền vệ Lê Văn Thuận - đồng hành cùng con trai trong cả 3 trận đấu. Theo chia sẻ của bà Hạnh, cả gia đình 12 người, di chuyển 5 tiếng đồng hồ từ Thanh Hóa ra Phú Thọ để đồng hành với Văn Thuận và U23 Việt Nam. Bà không giấu nổi xúc động khi con trai ngày càng trưởng thành, thi đấu chững chạc và đóng góp 1 bàn thắng cho U23 Việt Nam ở giải đấu này.

“Tôi rất vui và hạnh phúc khi Văn Thuận ngày một trưởng thành. Con tôi đã đóng góp 1 bàn thắng cho U23 Việt Nam. Sau mỗi trận, Thuận đều gọi điện về nhà, cả gia đình cũng động viên con nỗ lực, cố gắng vì đội tuyển. Hy vọng, Thuận vẫn sẽ được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ở những giải đấu tiếp theo, trong đó có SEA Games và vòng chung kết U23 châu Á”, bà Trịnh Thị Hạnh, mẹ của Văn Thuận nói về con trai của mình.

Bà tiếp tục: “Tôi cũng hy vọng, Thuận và các đồng đội sẽ trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn để có thể mang vinh quang về cho Tổ quốc. Chúc các con luôn giữ được nhiệt huyết, thành công trong mọi giải đấu”.

Mẹ của Văn Thuận hy vọng con trai và các đồng đội sẽ trưởng thành hơn và bản lĩnh hơn. Ảnh: Thủ Khúc.

Cũng có mặt trên khán đài để tiếp sức cho U23 Việt Nam, bà Khuất Thị Lan, cô ruột của đội trưởng Khuất Văn Khang rơi nước mắt khi tiếng còi mãn cuộc cất lên. Bà chia sẻ: “Tôi rất vui, tự hào khi chứng kiến U23 Việt Nam thi đấu và giành vé vào vòng chung kết. Tôi cũng tự hào vì cháu của mình có cơ hội được cống hiến cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam”.

Giống như mẹ của Văn Thuận, bà Lan hy vọng các cầu thủ trẻ không ngủ quên trên chiến thắng: “Tôi hy vọng Văn Khang và toàn đội giữ vững phong độ, ngày càng trưởng thành, không phụ sự tin yêu kỳ vọng của HLV Kim cũng như người hâm mộ ở những giải đấu tiếp theo. Mọi người trong gia đình luôn theo dõi và ủng hộ Văn Khang cũng như cả đội”.

Sau vòng loại U23 châu Á 2026, các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản. Cả đội sẽ hội quân trở lại vào tháng 10 để chuẩn bị cho SEA Games cũng như vòng chung kết U23 ngay sau đó.

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: “Sau khi kết thúc 3 trận, tôi rút ra một số điểm cần rút kinh nghiệm. Tôi đã nói chuyện và khuyên cầu thủ phải bình tĩnh ở khu vực cấm địa, tập trung hơn. Khi trở về CLB, tôi nhắc nhở họ cần cải thiện mọi thứ để hướng tới SEA Games cuối năm”.