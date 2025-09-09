‘U23 Yemen thua vì U23 Việt Nam quá mạnh’

HLV Al Sunaini của U23 Yemen cho rằng U23 Việt Nam là đối thủ mạnh, chơi với tinh thần đồng đội cao và tận dụng cơ hội tốt trong trận đấu cuối cùng của bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026, diễn ra tối 9/9.

HLV Al Sunaini thừa nhận U23 Việt Nam quá mạnh. Ảnh: Thủ Khúc.

“Xin chúc mừng U23 Việt Nam giành chiến thắng và vào VCK U23 châu Á 2026. Đây không phải trận đấu dễ dàng với U23 Yemen vì U23 Việt Nam là đội mạnh. Các cầu thủ của họ cải thiện qua từng trận đấu. Còn các cầu thủ của chúng tôi có một trận đấu rất khó khăn”, HLV Al Sunaini nói về trận thua 0-1 của U23 Yemen trước U23 Việt Nam.

Trên sân Việt Trì, U23 Yemen để thua với tỷ số tối thiểu. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do pha lập công của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn ở phút 70. Nói về trận đấu, HLV Al Sunaini tiếc nuối khi các học trò không tận dụng tốt cơ hội.

“Dù có những cơ hội và lẽ ra đã có bàn thắng ở cuối hiệp 1, nhưng chúng tôi đã không tận dụng thành công. Trận đấu này, U23 Việt Nam chơi tốt hơn, tuy nhiên tôi vẫn hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Bởi U23 Yemen đối đầu với một đội bóng hàng đầu châu Á. Đó là lý do chúng tôi thua”.

Ngoài ra, ông ấn tượng về lối chơi tập thể của U23 Việt Nam: “Thật sự mà nói, tôi rất ấn tượng với tinh thần đồng đội cao của U23 Việt Nam. Điều đó làm nên thành công của họ”.

Với việc để thua trước U23 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng, U23 Yemen không thể giành vé đi tiếp. Ở bảng đấu này, U23 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận đấu.