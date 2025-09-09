HLV Kim Sang-sik: ‘U23 Việt Nam cần cải thiện nhiều thứ cho SEA Games’

HLV Kim Sang-sik cho rằng dù đã giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhưng để chuẩn bị cho SEA Games thì U23 Việt Nam cần cải thiện nhiều hơn.

HLV KIm Sang-sik đã rút kinh nghiệm với các học trò về những điểm yếu tồn tại. Ảnh: Thủ Khúc.

“Tôi xin chúc mừng các cầu thủ U23 Việt Nam vì giành vé vào chung kết. Tiếp theo, tôi xin cảm ơn người hâm mộ tới sân và cổ vũ cho U23 Việt Nam. Đội hình U23 Việt Nam tham dự giải đấu lần này hoàn toàn khác đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo. Chúng tôi sẽ nỗ lực để hướng tới vòng chung kết một cách tốt nhất”, HLV Kim Sang-sik mở đầu họp báo sau trận đấu với U23 Yemen tối 9/9.

Trên sân Việt Trì tối 9/9, U23 Việt Nam có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Yemen ở lượt trận cuối cùng của bảng C. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik trở thành đại diện của bảng đấu góp mặt ở vòng chung kết vào tháng 1/2026 tại Saudi Arabia.

Tuy nhiên, nhìn vào hành trình của U23 Việt Nam ở vòng loại, mỗi trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng 3 đội hình khác nhau và đều mang lại hiệu quả. Nói về việc xoay tua nhân sự, ông chia sẻ: “Vòng loại, các cầu thủ phải thi đấu 3 trận trong 9 ngày. Nếu chỉ sử dụng một đội hình thì các cầu thủ không thể thi đấu với cường độ cao. Vì thế, mỗi trận chúng tôi đều sẽ đưa ra một phương án để các cầu thủ dàn trải thi đấu”.

Thanh Nhàn ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam. Ảnh: Thủ Khúc.

Nói về việc thay đổi 3 vị trí ngay trong hiệp 1, HLV Kim Sang-sik lý giải: “Trận đấu này, tôi có sự điều chỉnh về nhân sự và mang lại hiệu quả trong hiệp hai. Lẽ ra, Văn Thuận, Đình Bắc và Thanh Nhàn sẽ vào sân ở hiệp 2, nhưng mọi thứ không đi đúng kế hoạch nên tôi đã thay đổi sớm hơn”.

Sau cùng, ông nhấn mạnh: “Sau khi kết thúc 3 trận, tôi đã rút ra một số điểm cần rút kinh nghiệm. Tôi đã nói chuyện và khuyên cầu thủ phải bình tĩnh ở khu vực cấm địa, tập trung hơn. Khi trở về CLB, tôi nhắc nhở họ cần cải thiện mọi thứ để hướng tới SEA Games cuối năm”.

Là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu, tiền đạo Thanh Nhàn bày tỏ: “Tôi vui và hạnh phúc vì đã ghi bàn sau khi lỡ hẹn với U23 Đông Nam Á hồi tháng 7 vì chấn thương. Bàn thắng này giúp tôi giải tỏa mọi thứ”.