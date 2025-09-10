Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Hai tuyển thủ báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

  • Thứ tư, 10/9/2025 16:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ đôi Hồ Tấn Tài và Bùi Vĩ Hào đã trở lại tập luyện cùng Becamex TP.HCM, mang đến tín hiệu tích cực cho cả CLB lẫn tuyển Việt Nam.

Hồ Tấn Tài trở lại tập luyện sau thời gian dài điều trị chấn thương. Ảnh: Becamex TP.HCM.

Trong buổi tập mới nhất của đội bóng đất Thủ, hình ảnh Tấn Tài và Vĩ Hào xuất hiện trở lại trên sân khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng. Sau thời gian dài điều trị phục hồi chấn thương, cả hai đã có thể tham gia giáo án chung cùng toàn đội mà HLV Nguyễn Anh Đức đưa ra.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, cả Tấn Tài và Vĩ Hào không gặp bất kỳ trở ngại nào trong quá trình vận động. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình hồi phục của hai tuyển thủ, vốn được xem là trụ cột ở cả CLB lẫn tuyển quốc gia.

Sự trở lại của Tấn Tài và Vĩ Hào giúp Becamex TP.HCM có thêm nhiều lựa chọn nhân sự khi các giải quốc nội trở lại cuối tuần này. Sau 3 vòng đấu, đội bóng đang đứng thứ 9 với 3 điểm, chưa thể tạo được sự bứt phá. Việc đón chào hai gương mặt quan trọng trở lại sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hàng phòng ngự lẫn tấn công của đội bóng đất Thủ, đồng thời mang đến sự cân bằng cần thiết trong lối chơi.

Với tuyển Việt Nam, thông tin này càng có ý nghĩa trong bối cảnh lực lượng liên tục bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Các trụ cột như Vũ Văn Thanh, Văn Toàn vừa phải lên bàn mổ, khiến HLV Kim Sang-sik đau đầu trong việc sắp xếp nhân sự. Vì thế, sự trở lại của Tấn Tài và Vĩ Hào giống như một cú hích tinh thần, giúp nhà cầm quân Hàn Quốc có thêm phương án xoay tua trước thềm trận đấu với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10 tới.

tuyen viet nam anh 1

Vĩ Hào cũng nuốt trọn giáo án mà HLV Anh Đức đưa ra. Ảnh: Becamex TP.HCM.

Trước đó, Hồ Tấn Tài dính chấn thương dây chằng gối phải trong trận gặp Singapore tại ASEAN Cup 2024. Anh lên bàn phẫu thuật hồi tháng 1 để nối dây chằng và xử lý sụn chêm, qua đó phải nghỉ thi đấu gần 9 tháng. Trong khi đó, Bùi Vĩ Hào bị chấn thương dây chằng cổ chân phải trong một buổi tập của đội bóng đất Thủ hồi đầu tháng 4 và cũng phải tiến hành phẫu thuật.

Giờ đây, cả hai trở lại tập luyện bình thường, hy vọng sẽ sớm được ra sân thi đấu chính thức, tạo thêm sự cạnh tranh tích cực và mang lại nhiều lựa chọn hơn cho HLV Kim Sang-sik trong hành trình sắp tới.

Kiều Oanh

