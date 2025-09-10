Điểm danh các đối thủ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Yemen để giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 cùng 15 đội bóng xuất sắc ở khu vực châu Á.

U23 Việt Nam giành vé vào Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: Thủ Khúc.

Tối 9/9, trên sân Việt Trì, U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen với tỷ số 0-1 ở lượt trận cuối cùng của bảng C. Qua đó, "những chiến binh sao vàng” có lần thứ 6 liên tiếp giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Thanh Nhàn. Trong khi đó, U23 Yemen cán đích với vị trí nhì bảng C, có 6 điểm và hiệu số +1. Dù vậy, chừng đó là không đủ để đội bóng Tây Á giành vé đi tiếp.

Cũng trong loạt trận cuối cùng của vòng loại, các đội bóng giành suất tham dự vòng chung kết lộ diện. Ở bảng A, U23 Jordan thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại U23 Turkmenistan 2-1, giành vé dự vòng chung kết với 9 điểm tuyệt đối. Ngược lại, Turkmenistan dừng bước dù có 6 điểm, do hiệu số chỉ đạt +5.

Bảng B chứng kiến màn trình diễn hủy diệt đối thủ của U23 Nhật Bản. Họ vùi dập U23 Kuwait 6-1 để toàn thắng cả 3 trận, qua đó góp mặt tại Saudi Arabia vào tháng 1/2026.

Ở bảng D, trận hòa giữa U23 Australia và U23 Trung Quốc giúp cả hai đội cùng giành vé. U23 Australia đứng nhất bảng với 7 điểm, trong khi U23 Trung Quốc lọt vào nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đây là lần thứ 6, U23 Việt Nam giành vé tới Vòng chung kết ở giải châu lục. Ảnh: Thủ Khúc.

Cục diện tương tự diễn ra tại bảng E khi U23 Kyrgyzstan và U23 Uzbekistan cùng thắng ở lượt cuối để cán đích với 7 điểm, vừa đủ để góp mặt ở vòng chung kết. Bảng F cũng khép lại với kịch bản giống hệt khi U23 Thái Lan và U23 Lebanon cùng sở hữu 7 điểm và giành quyền đi tiếp. Thái Lan trở thành đại diện thứ hai của Đông Nam Á, sau Việt Nam, có vé đến Saudi Arabia.

1 điểm trước U23 Campuchia giúp U23 Iraq giữ ngôi đầu bảng G với 7 điểm. Ở bảng H, U23 Qatar thắng Bahrain 2-1 trong trận quyết định, qua đó giành trọn 9 điểm. Tại bảng J và K, U23 Hàn Quốc và U23 Syria lần lượt vượt qua U23 Indonesia và U23 Tajikistan để khẳng định vị thế số một bảng đấu, đều toàn thắng cả 3 trận.

Ngoài ra, chủ nhà U23 Saudi Arabia nghiễm nhiên có mặt ở Vòng chung kết với tư cách nước đăng cai.

Danh sách các đội lọt vào Vòng chung kết U23 châu Á 2026: + Chủ nhà: U23 Saudi Arabia + Nhất bảng: U23 Jordan (bảng A), U23 Nhật Bản (B), U23 Việt Nam (C), U23 Australia (D), U23 Kyrgyzstan (E), U23 Thái Lan (F), U23 Iraq (G), U23 Qatar (H), U23 Iran (I), U23 Hàn Quốc (J), U23 Syria (K) + 4 đội đứng nhì tốt nhất: U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Lebanon và U23 UAE.