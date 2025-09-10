U23 Việt Nam thiếu sự đột phá

Nhà báo Cho Sungryong của tờ Sports-G (Hàn Quốc) cho rằng màn trình diễn của U23 Việt Nam trước U23 Yemen chưa thực sự thuyết phục, dù thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng và tấm vé vào vòng chung kết.

U23 Việt Nam thắng nhưng chưa thuyết phục. Ảnh: Thủ Khúc.

Tối 9/9 trên sân Việt Trì, U23 Việt Nam vượt qua U23 Yemen với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Thanh Nhàn ở phút 70. Kết quả này giúp đội bóng áo đỏ toàn thắng cả 3 trận, giành ngôi nhất bảng C và đoạt vé chính thức dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, màn trình diễn trên sân lại chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

U23 Việt Nam thắng nhưng chưa hay

“Dù giành chiến thắng, có lẽ màn trình diễn của U23 Việt Nam chỉ đạt khoảng 60%. U23 Việt Nam có chiến thuật tốt nhưng lại thiếu sự đột phá, đặc biệt là khả năng dứt điểm còn hạn chế”, nhà báo Cho Sungryong nhận định với Tri Thức - Znews.

Ông lý giải thêm: “Việt Nam được đánh giá là đội mạnh của bảng đấu này. Thế nhưng, được chơi trên sân nhà mà chỉ có một bàn thắng trước đối thủ như Yemen thì chưa đủ thuyết phục. Đội tạo ra nhiều cơ hội, nhưng các chân sút thường dứt điểm thiếu chính xác, thậm chí bỏ lỡ ngay cả khi có bóng ở vị trí thuận lợi trước vòng cấm”.

Thống kê sau vòng loại phần nào cho thấy hạn chế này. Sau ba trận, U23 Việt Nam chỉ ghi được 4 bàn thắng. Đây là con số khá khiêm tốn khi đặt trong bối cảnh các đối thủ chủ yếu đến từ nhóm trung bình hoặc yếu hơn. Nhà báo Hàn Quốc cảnh báo rằng nếu không cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi bước vào vòng chung kết, nơi hội tụ 16 đội hàng đầu châu lục.

Nhà bảo Choi Sungryong là một trong những cây bút Hàn Quốc thường xuyên theo dõi bóng đá Việt Nam. Trong chiến thắng trước Yemen, ông Cho đánh giá cao màn trình diễn của Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường - hai gương mặt giữ vai trò quan trọng trong lối chơi. Văn Khang dù chỉ thi đấu ở hiệp một nhưng vẫn tạo dấu ấn rõ rệt ở khu trung tuyến.

“Ở vòng chung kết, các đối thủ đều ở đẳng cấp cao hơn nhiều. Khi đó, chỉ cần bỏ lỡ một cơ hội, U23 Việt Nam có thể phải trả giá đắt. Họ cần tính đột phá và sự lạnh lùng hơn trong dứt điểm”, ông nhấn mạnh.

U23 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội và chỉ có một bàn thắng nhờ pha lập công của Thanh Nhàn ở phút 70. Ảnh: Thủ Khúc.

Thực tế, khâu dứt điểm của các cầu thủ cũng là trăn trở của HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã lên phương án để cải thiện điểm yếu này của U23 Việt Nam ở lần hội quân sau khi chuẩn bị cho SEA Games và vòng chung kết châu lục.

Chấp nhận thử thách để hoàn thiện

Tuy còn hạn chế về khâu dứt điểm, nhà báo Cho Sungryong nhận định U23 Việt Nam sở hữu một đội hình cân bằng và có chiều sâu. “Các bàn thắng của U23 Việt Nam, từ giải U23 Đông Nam Á đến vòng loại U23 châu Á, đến từ nhiều vị trí khác nhau. Điều này cho thấy HLV Kim Sang-sik đang xây dựng một tập thể đa dạng, không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất”, ông phân tích.

Theo quan điểm của cây bút Hàn Quốc, để nâng tầm hơn nữa, các cầu thủ trẻ Việt Nam cần can đảm tìm kiếm thử thách ngoài biên giới. “Xuất ngoại là con đường giúp họ hoàn thiện hơn. Việc thi đấu ở môi trường cạnh tranh khốc liệt sẽ tôi luyện bản lĩnh, thay vì chỉ ở lại tận hưởng ánh hào quang trong nước”, ông Cho nói.

Theo nhà báo Cho Sungryong, cầu thủ Việt Nam nên xuất ngoại để nâng cao trình độ. Ảnh: Thủ Khúc.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất cho việc xuất ngoại lại đến từ vấn đề chuyển nhượng. “Nhiều CLB Hàn Quốc quan tâm đến cầu thủ Việt Nam. Nhưng mức phí chuyển nhượng mà phía cầu thủ Việt Nam đưa ra thường quá cao, chưa tương xứng với năng lực cầu thủ. Điều này khiến thương vụ khó thành công”, ông nhấn mạnh.

Ngoài chuyện tiền bạc, ông Cho nhấn mạnh sự cần thiết của việc trao cơ hội nhiều hơn cho lứa trẻ: “Các cầu thủ cần được thử nghiệm, cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Chỉ khi họ được thi đấu thường xuyên, được va chạm với áp lực thật sự, thì mới có thể phát huy hết khả năng. Đây là điều bóng đá Việt Nam cần chú trọng nếu muốn duy trì vị thế ở châu lục”.

Việc dấn thân ra nước ngoài không chỉ là lựa chọn của mỗi cá nhân, mà còn là cách để nâng tầm tập thể. Khi các cầu thủ quen với môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, họ sẽ mang trở lại đội tuyển sự tự tin, bản lĩnh và kinh nghiệm quý giá.

Chính điều này mới giúp U23 Việt Nam có thêm bản lĩnh khi đối đầu với các đối thủ mạnh. Tấm vé tới vòng chung kết châu Á 2026 chỉ là khởi đầu, và hành trình phía trước đòi hỏi sự bứt phá thực sự. Bóng đá Việt Nam sẽ chỉ tiến xa nếu mỗi cầu thủ dám bước ra khỏi vùng an toàn để làm mới chính mình.