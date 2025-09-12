Công Phượng tái xuất với áo số 10

Công Phượng trở lại với áo số 10 và băng đội trưởng CLB Đồng Nai, hứa hẹn mở ra mùa giải bứt phá tại hạng Nhất 2025/26.

Công Phượng khoác áo số 10 ở mùa giải mới. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ đổi số áo ở mùa giải 2025/26. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1995 sẽ khoác áo số 10 ở mùa giải mới, đánh dấu một cột mốc quan trọng sau hành trình tìm lại phong độ.

Đây cũng là số áo từng gắn liền với tên tuổi của tiền đạo người Nghệ An trong quãng thời gian khoác áo HAGL lẫn đội tuyển quốc gia. Số áo này giúp anh tái hiện thương hiệu “CP10” từng được người hâm mộ nhớ tới.

Không chỉ thay đổi số áo, Công Phượng còn được ban lãnh đạo Đồng Nai trao băng đội trưởng. Quyết định này cho thấy vai trò trung tâm của anh trong kế hoạch của đội bóng, vốn vừa đổi tên từ Trường Tươi Bình Phước.

Mùa trước, Công Phượng khoác áo số 70 và để lại dấu ấn với 7 bàn thắng, góp phần quan trọng giúp đội bóng đạt thành tích cao ở giải hạng Nhất. Việc trở lại với số 10 - biểu tượng của vị trí thủ lĩnh được xem như lời khẳng định anh sẵn sàng gánh vác trách nhiệm lớn hơn ở mùa giải mới.

Lần gần nhất Công Phượng mang áo số 10 ở cấp CLB là tại V.League 2021 cùng HAGL. Trong những năm thi đấu nước ngoài, anh lần lượt khoác áo số 28 ở Yokohama, 15 tại Sint-Truidense, 23 ở Incheon United, 16 ở Mito Hollyhock và 21 tại CLB TP.HCM. Thậm chí, ở V.League 2019, Công Phượng từng chọn áo số 44 như một cách để giảm bớt áp lực từ kỳ vọng khán giả.

Chiếc áo số 10 từng là niềm tự hào nhưng cũng chất chứa nhiều thách thức với Công Phượng. Giờ đây, khi được tin tưởng giao cả số áo lẫn băng thủ quân, anh có cơ hội viết tiếp chương mới rực rỡ trong sự nghiệp.

Đồng Nai và Công Phượng sẽ mở màn mùa giải bằng trận vòng loại Cúp quốc gia 2025/26 gặp Becamex TP.HCM, nơi “CP10” hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm tựa của đội bóng.