Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Công Phượng tái xuất với áo số 10

  • Thứ sáu, 12/9/2025 16:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công Phượng trở lại với áo số 10 và băng đội trưởng CLB Đồng Nai, hứa hẹn mở ra mùa giải bứt phá tại hạng Nhất 2025/26.

Công Phượng khoác áo số 10 ở mùa giải mới. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ đổi số áo ở mùa giải 2025/26. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1995 sẽ khoác áo số 10 ở mùa giải mới, đánh dấu một cột mốc quan trọng sau hành trình tìm lại phong độ.

Đây cũng là số áo từng gắn liền với tên tuổi của tiền đạo người Nghệ An trong quãng thời gian khoác áo HAGL lẫn đội tuyển quốc gia. Số áo này giúp anh tái hiện thương hiệu “CP10” từng được người hâm mộ nhớ tới.

Không chỉ thay đổi số áo, Công Phượng còn được ban lãnh đạo Đồng Nai trao băng đội trưởng. Quyết định này cho thấy vai trò trung tâm của anh trong kế hoạch của đội bóng, vốn vừa đổi tên từ Trường Tươi Bình Phước.

Mùa trước, Công Phượng khoác áo số 70 và để lại dấu ấn với 7 bàn thắng, góp phần quan trọng giúp đội bóng đạt thành tích cao ở giải hạng Nhất. Việc trở lại với số 10 - biểu tượng của vị trí thủ lĩnh được xem như lời khẳng định anh sẵn sàng gánh vác trách nhiệm lớn hơn ở mùa giải mới.

Lần gần nhất Công Phượng mang áo số 10 ở cấp CLB là tại V.League 2021 cùng HAGL. Trong những năm thi đấu nước ngoài, anh lần lượt khoác áo số 28 ở Yokohama, 15 tại Sint-Truidense, 23 ở Incheon United, 16 ở Mito Hollyhock và 21 tại CLB TP.HCM. Thậm chí, ở V.League 2019, Công Phượng từng chọn áo số 44 như một cách để giảm bớt áp lực từ kỳ vọng khán giả.

Chiếc áo số 10 từng là niềm tự hào nhưng cũng chất chứa nhiều thách thức với Công Phượng. Giờ đây, khi được tin tưởng giao cả số áo lẫn băng thủ quân, anh có cơ hội viết tiếp chương mới rực rỡ trong sự nghiệp.

Đồng Nai và Công Phượng sẽ mở màn mùa giải bằng trận vòng loại Cúp quốc gia 2025/26 gặp Becamex TP.HCM, nơi “CP10” hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm tựa của đội bóng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Đặng Thị Hồng không được thi đấu các giải bóng chuyền chính thức

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) thống nhất không để Đặng Thị Hồng thi đấu ở các giải trong hệ thống quốc gia, đồng thời bổ sung quy định kiểm tra giới tính từ năm 2026.

22 giờ trước

Kiều Oanh

Công Phượng Công Phượng Công Phượng hạng Nhất tuyển Việt Nam

  • Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

    • Ngày sinh: 21/01/1995
    • Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
    • Chiều cao: 1.68 m

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý