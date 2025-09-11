Đặng Thị Hồng không được thi đấu các giải bóng chuyền chính thức

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) thống nhất không để Đặng Thị Hồng thi đấu ở các giải trong hệ thống quốc gia, đồng thời bổ sung quy định kiểm tra giới tính từ năm 2026.

Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu.

Ngày 11/9, VFV tổ chức cuộc họp với các bộ phận chuyên môn, tập trung vào công tác tổ chức giải, chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia và đặc biệt là trường hợp của Đặng Thị Hồng. Theo đó, VFV thống nhất không cho Đặng Thị Hồng góp mặt ở giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Từ ngày 11/9, Hồng cũng sẽ không được tham dự bất kỳ giải đấu nào trong hệ thống chính thức của VFV.

VFV đưa ra quyết định này sau khi nhận được thông báo từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB). Tại giải U21 thế giới 2025 diễn ra hồi tháng 7, FIVB thông báo Hồng không đủ điều kiện thi đấu. Kết quả, đội U21 Việt Nam bị xử thua các trận gặp Indonesia, Argentina, Canada và Serbia. Ở giải đấu này, nữ VĐV 19 tuổi đã ra sân ở 4 trận vòng bảng, nhưng sau khi có thông báo từ FIVB, cô lập tức bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu.

Vấn đề giới tính của VĐV cũng được đặt ra như một cảnh báo với thể thao Việt Nam. Đại diện VFV cho biết hiện nay điều lệ giải vô địch quốc gia 2025 không có quy định kiểm tra giới tính, vì vậy các VĐV nghi vấn vẫn được tham dự. Tuy nhiên, từ năm 2026, quy định mới sẽ cho phép ban tổ chức tiến hành xét nghiệm gen SRY từ mẫu niêm mạc hoặc máu khô nếu có trường hợp cần làm rõ.

Đây là vấn đề nhạy cảm, nhưng cần thiết để bảo vệ tính công bằng và uy tín khi tham dự các giải quốc tế. Với đội tuyển nữ quốc gia, trong trường hợp có nghi vấn, việc kiểm tra sẽ được thực hiện để tránh sự cố đáng tiếc.

VFV cũng cho biết sẽ sớm có văn bản gửi đến các CLB nhằm phổ biến quy định mới và tránh lặp lại sự cố như trường hợp của Đặng Thị Hồng.