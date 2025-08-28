VĐV điền kinh Việt Nam phải xét nghiệm giới tính trước SEA Games 33

Một số VĐV tuyển điền kinh Việt Nam sẽ phải xét nghiệm giới tính trước khi danh sách chính thức dự SEA Games 33 được chốt vào đầu tháng 9.

Một số VĐV tuyển điền kinh Việt Nam phải xét nghiệm giới tính trước SEA Games 33. Ảnh: Hoàng Tùng.

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Bộ môn Điền kinh (Cục Thể dục Thể thao) xác nhận, có không dưới 2 VĐV nữ trong thành phần đội tuyển quốc gia phải xét nghiệm giới tính. Các VĐV phải thực hiện xét nghiệm gene SRY trước khi được đưa vào danh sách đăng ký chính thức dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12.

Phương pháp xét nghiệm gene SRY được thực hiện bằng cách lấy mẫu máu khô hoặc dùng tăm bông lấy dịch niêm mạc miệng, qua đó xác định sự tồn tại của nhiễm sắc thể Y – yếu tố quyết định giới tính nam. Kết quả xét nghiệm sẽ giúp làm rõ giới tính sinh học của VĐV trước khi được phép thi đấu ở nội dung nữ.

Để chuẩn bị cho SEA Games 33, đấu trường quan trọng nhất của điền kinh Việt Nam trong năm nay, bộ môn điền kinh cũng đã bố trí cho một số VĐV tiến hành xét nghiệm ngay trong tháng 8. Kết quả sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất, làm căn cứ để hoàn thiện danh sách VĐV gửi cho Ban tổ chức SEA Games vào đầu tháng 9.

“Biện pháp xét nghiệm gene SRY sẽ khẳng định xác thực nhất. Tuyển điền kinh Việt Nam đã bố trí để một số VĐV đi xét nghiệm. Chi phí thực hiện xét nghiệm này cũng không đắt. Chúng ta phải làm tốt theo quy định, tránh xảy ra rắc rối, kiện cáo về giới tính VĐV nữ khi tham dự SEA Games 33 cuối năm nay”, ông Nguyễn Đức Nguyên, phụ trách bộ môn Điền kinh, Cục thể dục thể thao chia sẻ với truyền thông.

Hồi tháng 7, Liên đoàn Điền kinh Thế giới (WA) cũng đã công bố quy định kiểm tra gene SRY bắt buộc với tất cả VĐV nữ dự các giải điền kinh cấp thế giới, bắt đầu từ Giải vô địch Điền kinh thế giới 2025 diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) giữa tháng 9. Một số VĐV Việt Nam dự giải này đã xét nghiệm và có kết quả hợp lệ.