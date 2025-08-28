Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tụt 6 bậc trên BXH thế giới

Việc trắng tay rời giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 khiến tuyển nữ Việt Nam tụt 6 bậc trên bảng xếp hạng thế giới.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) bị tụt 6 bậc trên BXH FIVB. Ảnh: FIVB.

Cụ thể, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bị trừ tổng cộng 19,04 điểm sau 3 trận đấu toàn thua. Điều này khiến tuyển nữ Việt Nam tụt 6 bậc trên BXH thế giới, từ vị trí thứ 22 xuống vị trí thứ 28.

Trong đó, trận thua trước Kenya tối 27/8 là cú giáng nặng nề nhất, khi Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội bị trừ tới 12,77 điểm. Lý do là bởi, Kenya kém tuyển nữ Việt Nam tới 5 bậc trước khi trận đấu diễn ra.

Trước đó, tuyển nữ Việt Nam mở màn bằng thất bại trước Ba Lan – đội đứng thứ 3 thế giới. Do giành được một set thắng và chênh lệch trình độ quá lớn, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ mất 0,01 điểm. Tuy nhiên, ở trận thứ hai gặp Đức, đội bóng hạng 12 thế giới, tuyển nữ Việt Nam thua trắng 0-3 và bị trừ thêm 6,26 điểm.

Tổng số điểm bị trừ của tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu này còn nhiều hơn cả số điểm mà đội giành được ở SEA V.League 2025. Kết quả này cho thấy đội tuyển nữ Việt Nam cần nhiều hơn những trận thắng trước các đối thủ mạnh để cải thiện thứ hạng, nếu không muốn tiếp tục bị tụt sâu trên BXH thế giới.

Dù thành tích không như kỳ vọng, việc lần đầu góp mặt ở giải vô địch thế giới là trải nghiệm quý giá cho tuyển nữ Việt Nam. Những trận đấu với các đội hàng đầu giúp Trần Thị Thanh Thúy cùng đồng đội học hỏi lối chơi hiện đại, chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn là thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu châu lục và thế giới.