Thái Lan thắng Thụy Điển, giành vé đi tiếp ở giải bóng chuyền thế giới

Chủ nhà Thái Lan đánh bại Thụy Điển với tỷ số 3-0 tối 24/8 để sớm giành quyền đi tiếp Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.

Thái Lan (áo đỏ) đánh bại Thụy Điển (áo vàng) và giành vé vào vòng trong. Ảnh: FIVB

Tại bảng A, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan khởi đầu thuận lợi khi thắng tuyển bóng chuyền nữ Ai Cập trong trận ra quân. Bước vào lượt trận thứ hai gặp Thụy Điển, đội bóng xứ chùa vàng chỉ cần thêm một chiến thắng là chắc chắn đi tiếp. Đúng như kỳ vọng của khán giả nhà tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng.

Các tay đập Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin, tận dụng tốt sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài để thắng nhanh 25-18 ở set đầu tiên. Thụy Điển nỗ lực vùng lên trong set hai nhưng vẫn không thể ngăn được những pha tấn công tốc độ từ phía chủ nhà, đành chấp nhận thất bại 20-25.

Set ba chứng kiến màn thể hiện áp đảo của Thái Lan. Những cú đập uy lực của đội chủ nhà liên tục xuyên thủng hàng chắn Thụy Điển. Tuyển bóng chuyền Thái Lan khép lại trận đấu với thắng lợi 25-22.

Chung cuộc, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan giành chiến thắng 3-0 trước tuyển bóng chuyền nữ Thụy Điển. Với 6 điểm tuyệt đối sau hai trận, Thái Lan trở thành đội đầu tiên của bảng A vào vòng tiếp theo.