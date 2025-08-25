Thua 0-3 trước tuyển bóng chuyền nữ Đức chiều 25/8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gần như không còn cơ hội đi tiếp tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Đức. Ảnh: FIVB.

Trước lượt trận thứ hai bảng G, Việt Nam và Kenya đều chưa có điểm, trong khi Đức và Ba Lan cùng có 3 điểm, chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Muốn nuôi hy vọng đi tiếp, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt buộc phải thắng Đức. Tuy nhiên, khoảng cách trình độ giữa hai đội nhanh chóng bộc lộ ngay trên sân.

Set đầu tiên, các cô gái Việt Nam chơi đầy quyết tâm, liên tục bám đuổi từng điểm số với Đức. Dẫu vậy, đội bóng châu Âu cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội khi tăng tốc ở cuối set, giành chiến thắng 25-18.

Sang set 2, kịch bản quen thuộc lặp lại. Việt Nam nhập cuộc tốt, nhưng càng về cuối, Đức càng kiểm soát thế trận và kết thúc set đấu với tỷ số 25-17.

Không còn nhiều lựa chọn, Việt Nam dồn sức cho set 3. Tuy nhiên, Đức vẫn duy trì sự chắc chắn trong phòng thủ lẫn tấn công để khép lại trận đấu bằng chiến thắng 25-21.

Chung cuộc, Đức thắng 3-0, còn Việt Nam nhận thất bại thứ hai liên tiếp. Sau hai trận thua, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gần như khép lại.

Trước trận đấu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ mong muốn các học trò giữ được sự tự tin, thi đấu hết mình để cống hiến một trận đấu hay, thay vì đặt nặng vấn đề thắng thua. Ông nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất của đội trong lần đầu tiên dự Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới là học hỏi, tích lũy kinh nghiệm khi phải đối đầu với những đội bóng hàng đầu thế giới.