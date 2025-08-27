Tuyển nữ Việt Nam trắng tay rời giải bóng chuyền thế giới 2025

Trận thua 0-3 trước Kenya ở lượt cuối bảng G chiều 27/8 khép lại hành trình của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) trắng tay rời Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 khi để thua 0-3 trước Kenya ở lượt trận cuối cùng. Ảnh: FIVB.

Bước vào trận đấu cuối cùng, cả Việt Nam và Kenya đều sớm hết cơ hội đi tiếp. Mục tiêu của hai đội là tìm kiếm chiến thắng danh dự trước khi chia tay giải. Set đầu tiên diễn ra với thế trận giằng co, hai đội liên tục rượt đuổi điểm số. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, tuyển Việt Nam để thua sát nút 23-25.

Sang set hai, kịch bản tương tự lặp lại. Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thi đấu nỗ lực nhưng vẫn bị đối thủ tận dụng tốt hơn ở những pha bóng bước một và tấn công biên, qua đó nhận thất bại 22-25.

Set ba chứng kiến khởi đầu tích cực của tuyển Việt Nam khi sớm vươn lên dẫn điểm. Thế nhưng, sự thiếu ổn định trong khâu chuyền hai và khả năng bám chắn không hiệu quả khiến đội bóng áo đỏ bị Kenya ngược dòng thắng 25-18, khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

Kết thúc vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam toàn thua cả ba trận, không giành được điểm số nào và sớm chia tay giải đấu. Dù vậy, những trải nghiệm quý báu từ sân chơi đẳng cấp thế giới được kỳ vọng sẽ giúp các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tích lũy thêm kinh nghiệm cho những giải đấu sắp tới.