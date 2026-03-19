Trải nghiệm kinh hoàng giữa làn đạn của cựu HLV tuyển Anh

  • Thứ năm, 19/3/2026 17:59 (GMT+7)
Sam Allardyce kể lại khoảnh khắc chứng kiến tên lửa và UAV bay qua đầu khi mắc kẹt tại Dubai.

HLV Allardyce mắc kẹt ở Dubai giữa xung đột tại Trung Đông.

Cựu HLV tuyển Anh, Sam Allardyce vừa chia sẻ trải nghiệm đáng sợ khi chứng kiến các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong thời gian lưu trú tại Dubai.

Nhà cầm quân 71 tuổi có mặt tại UAE cho một chuyến nghỉ ngắn ngày. Tuy nhiên, ông bất ngờ rơi vào thời điểm căng thẳng leo thang tại Trung Đông, khi Dubai trở thành mục tiêu của các đợt tấn công đáp trả bằng tên lửa và UAV từ Iran.

Chia sẻ trên podcast No Tippy Tappy Football, Allardyce cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi trở về Anh bình yên vô sự.

Ông nói: "Tôi thực sự vui khi quay lại, sau những gì đã xảy ra ở Dubai, nơi tôi bị mắc kẹt. Khi máy bay hạ cánh xuống Manchester, tôi cảm thấy nhẹ nhõm".

Allardyce kể lại khoảnh khắc ông tận mắt chứng kiến các vật thể bay trên bầu trời.

"Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Khi nhìn lên, tôi thấy tên lửa và máy bay không người lái bay qua đầu. Hệ thống phòng không đã đánh chặn chúng. Tôi lập tức quay về khách sạn để ở bên vợ mình", ông nói.

Cựu HLV từng dẫn dắt nhiều CLB tại Premier League như Bolton, Newcastle, West Ham, Everton hay Leeds cho biết ông đi cùng vợ Lynne để theo dõi một trận đấu giao hữu giữa các cựu danh thủ Anh và Scotland.

Iran anh 1

Cựu HLV tuyển Anh cảm thấy nhẹ nhõm sau khi trở về Manchester.

Dù rơi vào tình huống nguy hiểm, Sam Allardyce vẫn đánh giá cao cách ứng phó của giới chức địa phương tại Dubai.

Theo ông, tình hình được kiểm soát hiệu quả, thiệt hại có xảy ra nhưng ở mức hạn chế và chỉ ghi nhận một trường hợp tử vong theo thông tin ông nắm được.

Cựu HLV tuyển Anh cũng bác bỏ những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về việc các công trình lớn tại Dubai bị phá hủy. Ông cho rằng phần lớn thiệt hại đến từ các mảnh vỡ sau khi tên lửa và UAV bị đánh chặn, chứ không có cảnh tượng như các video lan truyền, trong đó có hình ảnh Burj Khalifa bốc cháy.

Dẫu vậy, Allardyce thừa nhận trải nghiệm này để lại ấn tượng mạnh và là một ký ức khó quên trong cuộc đời ông, khi lần đầu trực tiếp đối mặt với cảm giác chiến sự ở khoảng cách gần.

Tuyển nữ Iran khép lại bê bối tị nạn gây chấn động

Hành trình trở về từ Australia kết thúc trong nhiều cảm xúc trái chiều, sau khi các cầu thủ nữ Iran rút đơn xin tị nạn và trở lại quê nhà.

1 giờ trước

Xung đột Mỹ-Iran, nhưng nghịch cảnh cho tuyển Iraq

Sự leo thang của xung đột Iran-Mỹ khiến giấc mơ World Cup 2026 của Iraq rơi vào tình thế mong manh, khi đội tuyển thậm chí chưa chắc có thể rời đất nước để thi đấu.

19:00 16/3/2026

Cầu thủ nữ Iran lần lượt trở về nước

Đội trưởng Zahra Ghanbari từ bỏ kế hoạch xin tị nạn tại Australia và trở về quê nhà, trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại rằng gia đình các cầu thủ đang chịu sức ép tại Iran.

10:26 16/3/2026

Manchester United và quyền định đoạt cuộc đua top 4 Thất bại 0-1 của Chelsea mở ra cơ hội lớn để Manchester United tự định đoạt số phận trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Iran Sam Allardyce Dubai Mỹ Israel Trung Đông Xung Đột

    Đọc tiếp

    Mua tien thuong do xuong Real Madrid hinh anh

    Mưa tiền thưởng đổ xuống Real Madrid

    37 phút trước 18:34 19/3/2026

    0

    Việc lọt vào tứ kết không chỉ là thành tích chuyên môn, mà còn giúp Real Madrid đảm bảo khoản thu khổng lồ từ Champions League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

