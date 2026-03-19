Trải nghiệm kinh hoàng giữa làn đạn của cựu HLV tuyển Anh

Sam Allardyce kể lại khoảnh khắc chứng kiến tên lửa và UAV bay qua đầu khi mắc kẹt tại Dubai.

HLV Allardyce mắc kẹt ở Dubai giữa xung đột tại Trung Đông.

Cựu HLV tuyển Anh, Sam Allardyce vừa chia sẻ trải nghiệm đáng sợ khi chứng kiến các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong thời gian lưu trú tại Dubai.

Nhà cầm quân 71 tuổi có mặt tại UAE cho một chuyến nghỉ ngắn ngày. Tuy nhiên, ông bất ngờ rơi vào thời điểm căng thẳng leo thang tại Trung Đông, khi Dubai trở thành mục tiêu của các đợt tấn công đáp trả bằng tên lửa và UAV từ Iran.

Chia sẻ trên podcast No Tippy Tappy Football, Allardyce cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi trở về Anh bình yên vô sự.

Ông nói: "Tôi thực sự vui khi quay lại, sau những gì đã xảy ra ở Dubai, nơi tôi bị mắc kẹt. Khi máy bay hạ cánh xuống Manchester, tôi cảm thấy nhẹ nhõm".

Allardyce kể lại khoảnh khắc ông tận mắt chứng kiến các vật thể bay trên bầu trời.

"Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Khi nhìn lên, tôi thấy tên lửa và máy bay không người lái bay qua đầu. Hệ thống phòng không đã đánh chặn chúng. Tôi lập tức quay về khách sạn để ở bên vợ mình", ông nói.

Cựu HLV từng dẫn dắt nhiều CLB tại Premier League như Bolton, Newcastle, West Ham, Everton hay Leeds cho biết ông đi cùng vợ Lynne để theo dõi một trận đấu giao hữu giữa các cựu danh thủ Anh và Scotland.

Cựu HLV tuyển Anh cảm thấy nhẹ nhõm sau khi trở về Manchester.

Dù rơi vào tình huống nguy hiểm, Sam Allardyce vẫn đánh giá cao cách ứng phó của giới chức địa phương tại Dubai.

Theo ông, tình hình được kiểm soát hiệu quả, thiệt hại có xảy ra nhưng ở mức hạn chế và chỉ ghi nhận một trường hợp tử vong theo thông tin ông nắm được.

Cựu HLV tuyển Anh cũng bác bỏ những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về việc các công trình lớn tại Dubai bị phá hủy. Ông cho rằng phần lớn thiệt hại đến từ các mảnh vỡ sau khi tên lửa và UAV bị đánh chặn, chứ không có cảnh tượng như các video lan truyền, trong đó có hình ảnh Burj Khalifa bốc cháy.

Dẫu vậy, Allardyce thừa nhận trải nghiệm này để lại ấn tượng mạnh và là một ký ức khó quên trong cuộc đời ông, khi lần đầu trực tiếp đối mặt với cảm giác chiến sự ở khoảng cách gần.

