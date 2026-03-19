Tuyển nữ Iran khép lại bê bối tị nạn gây chấn động

Hành trình trở về từ Australia kết thúc trong nhiều cảm xúc trái chiều, sau khi các cầu thủ nữ Iran rút đơn xin tị nạn và trở lại quê nhà.

Tuyển nữ Iran trở về giữa tranh cãi toàn cầu.

Đội tuyển nữ Iran chính thức trở về nước sau hành trình đầy biến động, khép lại một trong những câu chuyện gây chú ý nhất của bóng đá châu Á thời gian qua.

Ngày 19/3, toàn đội di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ qua cửa khẩu Gurbulak để trở lại Iran. Trước đó, họ bay từ Sydney sang Istanbul, rồi tiếp tục tới Igdir, thành phố nằm sát biên giới phía đông Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, các cầu thủ hoàn tất chặng cuối bằng đường bộ.

Hành trình tưởng như bình thường ấy lại mang theo sức nặng đặc biệt. Chỉ ít ngày trước, 6 cầu thủ và 1 thành viên ban huấn luyện đã nộp đơn xin tị nạn tại Australia, với lý do lo ngại nguy cơ bị đàn áp khi trở về quê nhà.

Australia đã chấp thuận cấp thị thực nhân đạo cho nhóm này. Tuy nhiên, diễn biến nhanh chóng thay đổi khi 5 người trong số họ quyết định rút đơn và trở về Iran cùng toàn đội.

Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ bối cảnh chính trị nhạy cảm. Tại Asian Cup nữ, một số cầu thủ Iran không hát quốc ca trước trận đấu, trong thời điểm căng thẳng leo thang sau các cuộc không kích liên quan đến Mỹ và Israel. Hành động này khiến họ bị truyền thông nhà nước Iran chỉ trích nặng nề, thậm chí gán nhãn “kẻ phản bội thời chiến”.

Áp lực từ dư luận và những lo ngại về an toàn cá nhân đã đẩy đội tuyển vào tình thế chưa từng có tiền lệ. Khi giải đấu còn chưa khép lại, câu chuyện đã vượt ra ngoài phạm vi thể thao.

Sau khi bị loại khỏi Asian Cup, đội tuyển rời Australia và tạm trú tại Kuala Lumpur trước khi tiếp tục hành trình hồi hương. Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) xác nhận những người rút đơn tị nạn sẽ trở về cùng đội để đoàn tụ với gia đình.

Hình ảnh các cầu thủ kéo hành lý, trò chuyện tại sân bay Igdir trước khi lên xe buýt ra biên giới cho thấy sự bình thản bên ngoài. Nhưng phía sau đó là một giai đoạn đầy căng thẳng.

Hiện vẫn còn 2 cầu thủ ở lại Australia. Họ được ghi nhận đang tập luyện cùng CLB Brisbane Roar tại giải A-League nữ, trong khi tương lai vẫn chưa rõ ràng.

Câu chuyện của đội tuyển nữ Iran là minh chứng cho việc bóng đá đôi khi không chỉ là bóng đá. Khi những yếu tố ngoài sân cỏ xen vào, mọi quyết định đều trở nên phức tạp.

Và với Iran, hành trình trở về lần này không chỉ là kết thúc một giải đấu, mà còn là khép lại một chương đầy biến động.