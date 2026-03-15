Bóng đá Iran ra điều kiện dự World Cup 2026

  • Chủ nhật, 15/3/2026 19:21 (GMT+7)
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, phía Iran đề xuất phương án chuyển các trận đấu ở vòng bảng dự kiến tổ chức tại Mỹ sang Mexico.

Tuyển Iran sẵn sàng dự World Cup 2026.

Theo hãng thông tấn nhà nước Irna, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali cho biết đề xuất này sẽ được Tehran thảo luận với FIFA nhằm đảm bảo đội tuyển quốc gia vẫn có thể góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Chúng tôi hy vọng có thể tạo ra những điều kiện phù hợp để các cầu thủ vẫn được tham dự World Cup", ông Donyamali nói. "Cần tận dụng mọi yếu tố liên quan đến thể thao để đảm bảo khả năng tham dự của đội tuyển".

Theo lịch thi đấu hiện tại, Iran nằm cùng bảng với Bỉ, New Zealand và Ai Cập. Ba trận đấu vòng bảng của họ đều được lên kế hoạch tổ chức tại Mỹ. Tuy nhiên, bối cảnh chính trị căng thẳng với Mỹ khiến khả năng Iran tham dự giải đấu trở nên nhạy cảm.

Trước đó, chính ông Donyamali từng tuyên bố Iran có thể không tham dự World Cup bởi lý do an ninh. Một ngày sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho rằng việc Iran thi đấu tại giải đấu tổ chức trên đất Mỹ là không phù hợp do các vấn đề liên quan đến an toàn.

Thế nhưng, phía Iran nhanh chóng bác bỏ quan điểm trên và nhấn mạnh rằng quyền quyết định cuối cùng thuộc về FIFA. Đề xuất chuyển địa điểm thi đấu sang Mexico được xem là giải pháp dung hòa trong bối cảnh hiện tại.

Tuy nhiên, liệu FIFA có chấp thuận thay đổi này hay không vẫn là dấu hỏi lớn, khi World Cup 2026 sắp khởi tranh nhưng sớm bị phủ bóng bởi những căng thẳng ngoài sân cỏ.

Minh Nghi

