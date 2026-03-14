Honda gặp rắc rối vì ủng hộ Iran dự World Cup

Phát biểu ủng hộ Iran tham dự World Cup 2026 khiến Keisuke Honda bị một công ty Mỹ dừng hợp đồng quảng cáo.

Honda công khai ủng hộ Iran tham dự World Cup 2026.

Giữa bối cảnh xung đột leo thang, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali cho rằng Iran không thể dự World Cup. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định việc Iran góp mặt tại World Cup 2026 có thể không phù hợp.

Trước những tranh cãi này, Keisuke Honda bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội X. Cựu tiền vệ từng dự các kỳ World Cup 2010, 2014 và 2018 cho rằng dù vấn đề rất nhạy cảm, anh vẫn mong Iran được tham dự giải đấu.

Tuy nhiên, phát biểu đó nhanh chóng tạo ra hệ quả. Honda cho biết một hợp đồng quảng cáo với công ty Mỹ, dự kiến hoàn tất trước World Cup, đã bị tạm dừng sau tuyên bố của anh.

"Có vẻ như một hợp đồng quảng cáo từ một công ty Mỹ bị hoãn lại vì phát biểu của tôi", Honda viết. Anh cũng chỉ trích những doanh nghiệp đưa ra quyết định mà theo anh là "bỏ qua bản chất của vấn đề".

Ở chiều ngược lại, phía Iran cũng lên tiếng. Tài khoản chính thức của đội tuyển Iran khẳng định World Cup là sự kiện quốc tế do FIFA quản lý, không phải do một cá nhân hay quốc gia quyết định.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau đó cho biết Tổng thống Mỹ khẳng định đội tuyển Iran vẫn được chào đón tham dự World Cup, đồng thời nhấn mạnh bóng đá có thể giúp kết nối con người trong thời điểm thế giới nhiều biến động.

