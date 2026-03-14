Honda gặp rắc rối vì ủng hộ Iran dự World Cup

  • Thứ bảy, 14/3/2026 19:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phát biểu ủng hộ Iran tham dự World Cup 2026 khiến Keisuke Honda bị một công ty Mỹ dừng hợp đồng quảng cáo.

Honda công khai ủng hộ Iran tham dự World Cup 2026.

Giữa bối cảnh xung đột leo thang, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali cho rằng Iran không thể dự World Cup. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định việc Iran góp mặt tại World Cup 2026 có thể không phù hợp.

Trước những tranh cãi này, Keisuke Honda bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội X. Cựu tiền vệ từng dự các kỳ World Cup 2010, 2014 và 2018 cho rằng dù vấn đề rất nhạy cảm, anh vẫn mong Iran được tham dự giải đấu.

Tuy nhiên, phát biểu đó nhanh chóng tạo ra hệ quả. Honda cho biết một hợp đồng quảng cáo với công ty Mỹ, dự kiến hoàn tất trước World Cup, đã bị tạm dừng sau tuyên bố của anh.

"Có vẻ như một hợp đồng quảng cáo từ một công ty Mỹ bị hoãn lại vì phát biểu của tôi", Honda viết. Anh cũng chỉ trích những doanh nghiệp đưa ra quyết định mà theo anh là "bỏ qua bản chất của vấn đề".

Ở chiều ngược lại, phía Iran cũng lên tiếng. Tài khoản chính thức của đội tuyển Iran khẳng định World Cup là sự kiện quốc tế do FIFA quản lý, không phải do một cá nhân hay quốc gia quyết định.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau đó cho biết Tổng thống Mỹ khẳng định đội tuyển Iran vẫn được chào đón tham dự World Cup, đồng thời nhấn mạnh bóng đá có thể giúp kết nối con người trong thời điểm thế giới nhiều biến động.

Ông Trump có thể làm gì với tuyển Iran?

Ông Donald Trump được cho là vẫn có thể tạo ảnh hưởng lên FIFA thông qua mối quan hệ với Chủ tịch Gianni Infantino.

15 giờ trước

AFC lên tiếng về việc Iran rút khỏi World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa nhận được thông báo từ phía Iran về khả năng rút khỏi World Cup 2026 sau phát biểu gây chú ý của Tổng thống Donald Trump.

27:1612 hôm qua

Iran đáp trả phát biểu của ông Trump về World Cup 2026

Đội tuyển Iran khẳng định chỉ FIFA mới có quyền quyết định việc tham dự World Cup sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ nghi ngại về sự hiện diện của họ tại giải đấu.

39:2351 hôm qua

Đào Trần

Iran Donald Trump Đội tuyển Iran Ahmad Donyamali Keisuke Honda FIFA World Cup 2026 Mỹ

    Đình Bắc lại tịt ngòi

    34 phút trước 20:17 14/3/2026

    Tối 14/3, Nguyễn Đình Bắc chơi năng nổ nhưng tỏ ra vô duyên trước khung thành khi CLB CAHN thắng Ninh Bình 2-1 thuộc vòng 16 V.League 2025/26.

    CLB CAHN quật ngã Ninh Bình

    49 phút trước 20:03 14/3/2026

    Tối 14/3, Công An Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trên sân của Ninh Bình trong trận đấu giàu kịch tính thuộc vòng 16 V.League 2025/26, qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng.

    Chủ MU lên tiếng về vị trí của Carrick

    1 giờ trước 19:48 14/3/2026

    Sir Jim Ratcliffe lên tiếng khen ngợi HLV tạm quyền Michael Carrick sau chuỗi trận ấn tượng cùng MU, nhưng né tránh việc bổ nhiệm chính thức.

