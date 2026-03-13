Iran đáp trả phát biểu của ông Trump về World Cup 2026

Đội tuyển Iran khẳng định chỉ FIFA mới có quyền quyết định việc tham dự World Cup sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ nghi ngại về sự hiện diện của họ tại giải đấu.

Iran lập tức đáp trả những tuyên bố của ông Trump về World Cup.

Đội tuyển quốc gia Iran lên tiếng đáp trả những phát biểu của Donald Trump liên quan đến khả năng tham dự 2026 FIFA World Cup.

Tranh cãi bùng lên sau khi truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali cho rằng đội tuyển có thể không tham dự giải đấu mùa hè tới.

World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, căng thẳng chính trị gia tăng sau chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel tại Iran vào cuối tháng 2 khiến tương lai của đội tuyển tại giải đấu bị đặt dấu hỏi.

Trong phát biểu được Reuters dẫn lại, ông Donyamali cho rằng Iran không thể tham dự giải đấu trong bối cảnh an ninh hiện tại. Ông nhấn mạnh rằng những diễn biến chính trị và quân sự đã khiến điều kiện để đội tuyển thi đấu quốc tế không còn đảm bảo.

Ngay sau đó, Tổng thống Trump đăng tải thông điệp trên mạng xã hội Truth Social. Ông cho biết đội tuyển Iran "được chào đón" tại World Cup, nhưng đồng thời bày tỏ lo ngại rằng việc họ tham dự có thể không phù hợp vì lý do an toàn.

Trước những phát biểu này, tài khoản chính thức của đội tuyển Iran, TeamMelli đăng tải thông điệp phản hồi trên Instagram. Tuyên bố khẳng định FIFA mới là cơ quan có thẩm quyền quyết định các vấn đề liên quan đến World Cup, chứ không phải bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào.

Đội tuyển Iran cũng nhấn mạnh rằng họ giành quyền tham dự giải đấu bằng thành tích chuyên môn, sau chuỗi chiến thắng thuyết phục tại vòng loại. Vì vậy, theo tuyên bố này, không ai có thể tước quyền dự World Cup của đội tuyển.

Bài đăng cũng gắn thẻ Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino. Trước đó, Infantino gặp Tổng thống Trump và cho biết nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Iran vẫn được chào đón tại giải đấu, đồng thời nhấn mạnh World Cup là sự kiện có vai trò kết nối các quốc gia trên toàn thế giới.

