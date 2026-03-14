Ông Trump có thể làm gì với tuyển Iran?

Ông Donald Trump được cho là vẫn có thể tạo ảnh hưởng lên FIFA thông qua mối quan hệ với Chủ tịch Gianni Infantino.

Ông Trump có mối quan hệ đặc biệt với Chủ tịch FIFA.

Khả năng tuyển Iran góp mặt tại World Cup 2026 trở nên khó đoán trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông. Dù bày tỏ quan điểm không ủng hộ Iran tham dự giải, Tổng thống Mỹ Donald Trump thực tế không có quyền quyết định trực tiếp.

Theo chuyên gia địa chính trị Simon Chadwick, quyết định cuối cùng không thuộc về Nhà Trắng mà nằm trong tay FIFA, đơn vị quản lý trực tiếp giải đấu.

Tuy nhiên, ông Chadwick cho rằng mối quan hệ cá nhân giữa ông Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có thể tạo ra những tác động nhất định phía sau hậu trường. Các áp lực ngoại giao hoặc biện pháp từ chính phủ Mỹ hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến tiến trình ra quyết định.

Hiện quy trình xử lý tình huống chưa rõ ràng. Theo dự đoán của Chadwick, nếu có quyết định liên quan đến Iran, thời điểm công bố nhiều khả năng rơi vào đầu đến giữa tháng 4. Trong trường hợp Iran bị loại, Iraq hoặc UAE được xem là 2 ứng viên có thể thay thế tại giải đấu.

Iran giành vé dự World Cup và theo lịch sẽ đá cả 3 trận vòng bảng tại Mỹ, gặp New Zealand, Ai Cập và Bỉ. Thế nhưng, các diễn biến quân sự gần đây tại Trung Đông khiến khả năng tham dự của đội tuyển này bị đặt dấu hỏi.

