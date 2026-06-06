Cầu thủ Triều Tiên khóc ở World Cup 2010 giờ ra sao

Khoảnh khắc cựu tiền đạo Jong Tae-se của Triều Tiên bật khóc trong trận gặp Brazil tại World Cup 2010 để lại dấu ấn mạnh mẽ.

Jong Tae-se để lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Dù thua 1-2 trong trận mở màn gặp Brazil, đội tuyển Triều Tiên vẫn để lại nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, hình ảnh gây chú ý nhất lại đến từ lễ chào cờ trước trận đấu, khi tiền đạo Jong Tae-se bật khóc nức nở trong lúc quốc ca vang lên. Khoảnh khắc đó khiến truyền thông phương Tây đặt cho anh biệt danh "Wayne Rooney của Triều Tiên".

Điều thú vị là Jong Tae-se không sinh ra tại Triều Tiên, cũng chưa từng sinh sống lâu dài tại quốc gia này. Anh chào đời ở Nhật Bản trong một gia đình gốc Hàn Quốc. Cha của Jong mang quốc tịch Hàn Quốc, trong khi bản thân cầu thủ theo học tại các trường do tổ chức Chongryon (hội người Triều Tiên tại Nhật Bản) điều hành.

Chính môi trường này giúp Jong tiếp cận bóng đá chuyên nghiệp và sau đó khoác áo đội tuyển Triều Tiên. Trong sự nghiệp câu lạc bộ, anh chủ yếu thi đấu tại Nhật Bản và Đức. Tiền đạo này từng khoác áo Kawasaki Frontale trước khi chuyển sang Bochum và Cologne tại Đức.

Jong Tae-se chủ yếu chơi bóng ở nước ngoài.

Năm 2013, Jong Tae-se gây bất ngờ khi chuyển đến Hàn Quốc thi đấu cho Suwon Bluewings. Động thái này từng tạo ra nhiều tranh cãi bởi anh công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1984 luôn khẳng định mong muốn trở thành cầu nối giữa hai miền bán đảo Triều Tiên thay vì biểu tượng của sự chia rẽ.

Sau khi giải nghệ vào năm 2022, Jong Tae-se nhanh chóng bước sang một chương mới trong sự nghiệp. Anh trở thành bình luận viên của nền tảng phát sóng thể thao DAZN tại Nhật Bản.

Với khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế phong phú, cựu tuyển thủ Triều Tiên nhận được nhiều sự yêu mến nhờ phong cách phân tích chiến thuật chi tiết nhưng gần gũi.

Hiện nay, Jong Tae-se thường xuyên xuất hiện trên các chương trình về J-League, K-League, Bundesliga và Premier League. Từ một cầu thủ từng gây tò mò cho cả thế giới ở World Cup 2010, anh đã xây dựng thành công hình ảnh của một chuyên gia bóng đá uy tín tại Nhật Bản.

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