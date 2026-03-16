Cầu thủ nữ Iran lần lượt trở về nước

Đội trưởng Zahra Ghanbari từ bỏ kế hoạch xin tị nạn tại Australia và trở về quê nhà, trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại rằng gia đình các cầu thủ đang chịu sức ép tại Iran.

Đội trưởng Zahra Ghanbari của tuyển nữ Iran quyết định trở về nước.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, tiền đạo 34 tuổi sẽ bay về Iran, quá cảnh qua Malaysia. Ghanbari là thành viên thứ 5 của đội tuyển thay đổi quyết định sau khi tìm cách ở lại Australia.

Trước đó, các cầu thủ Zahra Soltan Meshkehkar, Mona Hamoudi và Zahra Sarbali cũng lần lượt rút đơn xin tị nạn. Việc nhiều cầu thủ bất ngờ quay lại Iran làm dấy lên nghi ngại rằng gia đình họ tại quê nhà đang bị gây áp lực.

Ban đầu, 7 thành viên tuyển nữ tìm cách xin tị nạn với sự hỗ trợ của cảnh sát Australia. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 2 người vẫn ở lại Australia. Chính phủ nước này từng đồng ý cấp thị thực nhân đạo cho 6 cầu thủ và một thành viên ban huấn luyện.

Cùng thời điểm, truyền thông nhà nước IRNA ca ngợi quyết định trở về của các cầu thủ, gọi đây là việc "trở về với vòng tay Tổ quốc", còn Mehr mô tả đó là "quyết định mang tinh thần yêu nước".

Trước đó, tuyển nữ Iran gây chú ý khi giữ im lặng trong lúc quốc ca vang lên ở trận mở màn gặp tuyển nữ Hàn Quốc ở vòng bảng Asian Cup nữ 2026 hôm 2/3. Hành động khiến họ bị nhiều phương tiện truyền thông trong nước chỉ trích, thậm chí gọi là kẻ phản bội.

Sau cùng, chính quyền Iran tuyên bố hoan nghênh quyết định của các cầu thủ quay về nước. Bộ Thể thao nước này khẳng định "tinh thần dân tộc và lòng yêu nước của đội tuyển nữ Iran đánh bại mọi âm mưu chống lại đội bóng".

Vì sao Ronaldo không ghi bàn nhiều tại World Cup Ronaldo là một tiền đạo xuất sắc trong thế giới bóng đá và chưa từng vắng mặt tại sân chơi World Cup. Thế nhưng số bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha lại tỏ ra khiêm tốn so với những gì anh thể hiện ở cấp độ câu lạc bộ.