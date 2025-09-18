Quyết định khiến fan Chelsea phẫn nộ

CĐV Chelsea tức giận khi Jonathan Tah của Bayern Munich thoát thẻ đỏ sau pha va chạm gây tranh cãi với Joao Pedro tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 18/9.

Tah có tác động khiến Pedro ngã xuống sân.

Trong tình huống dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số của Cole Palmer ở phút 28 trên sân Allianz, Tah có pha va chạm mạnh với Pedro. Trong lúc Pedro cố gắng di chuyển không bóng, Tah dường như dùng tay tác động vào ngực khiến cầu thủ Chelsea ngã xuống sân.

Trọng tài Jose Maria Sanchez sau đó rút thẻ vàng cho Tah. Tuy nhiên, nhiều CĐV Chelsea cho rằng đáng lẽ đó phải là tình huống phạt thẻ đỏ. Một người viết: "Trọng tài cho Bayern quả phạt không hợp lý. Và rồi, ông ấy chỉ phạt Tah thẻ vàng trong một tình huống đáng ra phải là thẻ đỏ".

"Anh ta vừa đấm cậu ấy à?" "Tại sao Tah lại có một trận đấu kiểu WWE với Pedro ngay giữa sân?", "Tah gây thương tích nghiêm trọng cho Pedro", "Chúng tôi bị cướp trắng trợn, Bayern lẽ ra phải chơi với 10 người"... là phản ứng khác của người hâm mộ.

Rạng sáng 18/9, Chelsea nhận thất bại 1-3 trong chuyến làm khách trước Bayern ở trận mở màn vòng phân hạng Champions League. Trận này, tiền đạo Harry Kane lập cú đúp cùng bàn phản lưới của Trevoh Chalobah. "The Blues" chỉ có được bàn danh dự của Palmer.