Hai nữ VĐV marathon Việt Nam phải cấp cứu do kiệt sức ở SEA Games 33

Hoàng Thị Ngọc Hoa và Bùi Thị Thu Hà kiệt sức vì thời tiết nắng nóng, phải lên xe cứu thương sau khi hoàn thành phần thi tại SEA Games 33.

Chiều 14/12, các nội dung đường dài của môn điền kinh tại SEA Games 33 gồm đi bộ 20 km và marathon nam, nữ được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan). Đây là những nội dung có mức độ khắc nghiệt, đặc biệt khi Ban tổ chức bố trí thi đấu vào khung giờ 17 h, thời điểm nền nhiệt vẫn ở mức cao, gây ảnh hưởng lớn đến thể lực VĐV.

Ở nội dung marathon nữ, hai đại diện của Việt Nam là Bùi Thị Thu Hà và Hoàng Thị Ngọc Hoa cùng tham gia tranh tài. Sau khi về đích ở vị trí thứ 3 và giành HCĐ, Bùi Thị Thu Hà rơi vào tình trạng kiệt sức và ngất xỉu. Ban huấn luyện nhanh chóng đưa cô lên xe cứu thương để sơ cứu. Sau đó, sức khỏe của Thu Hà ổn định và có thể tự đi lại.

Trong khi đó, Hoàng Thị Ngọc Hoa gặp sự cố nghiêm trọng hơn. Khi còn cách đích khoảng 3 km, VĐV này bị choáng và ngã quỵ trong nỗ lực cạnh tranh huy chương. Ngọc Hoa được đội ngũ y tế đưa lên xe cứu thương và chuyển vào bệnh viện để kiểm tra do tình trạng sức khỏe chưa ổn định.

Tại nội dung đi bộ 20 km nữ, VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc cũng phải bỏ cuộc sau khi bị choáng ở km thứ 11. Dù được chăm sóc y tế kịp thời và hồi phục, Thanh Phúc không thể tiếp tục thi đấu, lỡ cơ hội cạnh tranh huy chương.

Ở nội dung marathon nam, Hoàng Nguyên Thanh về đích ở vị trí thứ 4 với thành tích 2 giờ 38 phút.

Marathon là nội dung khắc nghiệt bậc nhất của điền kinh với cự ly 42,195 km. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ sốc nhiệt và suy kiệt thể lực là thách thức lớn đối với các VĐV.