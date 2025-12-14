Lý do Quang Huy thua sốc ở SEA Games

HLV trưởng Trần Quốc Cường thừa nhận thất bại của Phạm Quang Huy ở SEA Games 33 là bất ngờ với đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Phạm Quang Huy tiếc nuối khi đạt phong độ không tốt ở SEA Games 33 Lỡ hẹn với huy chương ở nội dung súng ngắn 10 m hơi cá nhân nam, Phạm Quang Huy cho biết bản thân anh cảm thấy tiếc nuối khi không đạt được kết quả như mong đợi nhưng ở chung kết chuyện gì cũng có thể xảy ra.

“Với nội dung súng ngắn hơi nam, kết quả này là đáng tiếc. VĐV Quang Huy và Đình Thành đều chưa hoàn thành được nhiệm vụ như mong muốn. Nội dung đồng đội, ba người của Indonesia đều hay hơn mình thì không có gì tiếc nuối. Nhưng thua chung kết cá nhân thì có”, ông Cường chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cựu xạ thủ lừng danh giải thích: “Mọi khi, Quang Huy bắn chung kết rất vững. Hôm nay, tôi cũng kỳ vọng vào Huy nhưng ngay loạt đạn đầu, Huy đã bắn hai viên quá xa nên không thể thắng được người ta. Tôi hy vọng các nội dung tiếp theo, đội bắn súng sẽ phát huy được năng lực và sức mạnh tập thể của mình”.

Xạ thủ lừng danh một thời Trần Quốc Cường (phải) giờ là HLV trưởng tuyển bắn súng Việt Nam. Anh trao đổi với Quang Huy trước trận đấu trưa ngày 14/12. Ảnh: Minh Chiến.

Trước đó, đầu giờ chiều ngày 14/12, Quang Huy đứng cuối bảng, bị loại sớm ở chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi cá nhân nam sở trường, đúng nội dung anh đã chinh phục châu lục. Thất bại của nhà đương kim vô địch ASIAD gây choáng váng với những người hâm mộ Việt Nam, vốn đặt rất nhiều niềm tin ở Huy.

HLV Quốc Cường thừa nhận: “Đó thực sự là một bất ngờ vì tôi không nghĩ Huy có thể ra đầu tiên, có thể xếp cuối như vậy”.

Chia sẻ với truyền thông sau thất bại, Quang Huy thừa nhận: “Tôi chưa thể hiện tốt lắm, hy vọng sẽ rút được kinh nghiệm cho ngày mai. Chúng kết năm nay, điểm số của tôi kém so với những lần chung kết trước”.

“Trận chung kết cũng có nhiều bất ngờ. Như VĐV Indonesia là ví dụ, bạn ấy bắn bằng điểm kỷ lục trong bài thi vòng loại nhưng vào chung kết cũng bị loại sớm. Bất kỳ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra ở chung kết”, Quang Huy nói.

Trịnh Thu Vinh giữa sự quan tâm của giới truyền thông sau hai tấm HCV SEA Games sáng 14/12. Ảnh: Minh Chiến.

Chia sẻ của Quang Huy cũng phản ánh một thực tế trong môn bắn súng, nơi chỉ một sai lầm nhỏ có thể ảnh hưởng tới cả bài thi. Trong quá khứ, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từng thất bại ở SEA Games 2017 tại nội dung 10 m súng ngắn hơi, nội dung anh giành HCV Olympic một năm trước đó.

Ngày mai (15/12), Quang Huy sẽ có cơ hội kế tiếp với nội dung 10 m súng ngắn hơi hỗn hợp, bắn cặp cùng Trịnh Thu Vinh. Thu Vinh vừa giành cú đúp HCV 10 m súng ngắn hơi cá nhân và đồng đội nữ. Thu Vinh và Quang Huy là hai VĐV đẳng cấp cao của bắn súng Việt Nam. Sự kết hợp của họ được kỳ vọng sẽ đem về HCV kế tiếp cho tuyển bắn súng Việt Nam, đồng thời giúp Quang Huy lấy lại phong độ.