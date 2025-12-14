Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyển nữ Thái Lan thua Philippines ở bán kết SEA Games

  Chủ nhật, 14/12/2025
Tối 14/12, tuyển nữ Philippines tạo nên bất ngờ lớn khi quật ngã chủ nhà Thái Lan sau loạt sút luân lưu căng thẳng, qua đó giành vé vào chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Thái Lan (áo đỏ) gục ngã trước Philippines. Ảnh: FAT.

Trận bán kết bóng đá nữ SEA Games giữa Thái Lan và Philippines diễn ra kịch tính và phải bước vào hiệp phụ sau khi hai đội hòa 1-1 trong 90 phút chính thức. Chủ nhà Thái Lan là đội mở tỷ số trước, nhưng Philippines kịp thời níu kéo hy vọng ở những phút cuối.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Thái Lan tăng tốc ngay đầu hiệp hai. Phút 53, Jiraporn Mongkoldee tận dụng sai lầm của hàng thủ Philippines để ghi bàn, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0. Thái Lan tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra thêm một số cơ hội nguy hiểm, trong đó có những tình huống bóng dội xà ngang.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 86 khi Philippines được hưởng phạt đền sau tình huống bóng chạm tay cầu thủ Thái Lan trong vùng cấm. Trên chấm 11 m, Jael Marie dứt điểm chính xác, quân bình tỷ số 1-1 ở phút 87, buộc trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ.

Hai hiệp phụ diễn ra với tốc độ chậm hơn khi thể lực của cầu thủ đôi bên suy giảm. Cả Thái Lan lẫn Philippines đều có cơ hội nhưng không đội nào tận dụng thành công. Sau 120 phút, tỷ số vẫn là 1-1 và trận đấu cần tới loạt sút luân lưu để phân định tấm vé vào chung kết.

Trên chấm 11 m, Philippines là đội bản lĩnh hơn và thắng chung cuộc với tỷ số 4-2. Đây cũng là đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở trận tranh HCV SEA Games diễn ra vào lúc 19h30 ngày 17/12. Philippines cũng làm nên lịch sử với lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết kỳ đại hội khu vực.

