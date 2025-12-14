Kỷ lục gia Việt Nam thống trị bơi ếch ở SEA Games 33

Tối 14/12, Phạm Thanh Bảo về nhất nội dung chung kết 200 m bơi ếch nam.

Thanh Bảo không có đối thủ ở bơi ếch. Ảnh: Minh Chiến.

Tấm HCV thứ 35 của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 được ghi dấu ở đường đua xanh. Phạm Thanh Bảo không có đối thủ khi anh xuất sắc chạm đích đầu tiên ở chung kết 200 m ếch nam với thời gian 2 phút 12 giây 81, bảo vệ thành công tấm HCV nội dung này.

Tuyển bơi Việt Nam hiện sở hữu 6 tấm HCV. Trước đó, Trần Hưng Nguyên (200 m hỗn hợp cá nhân nam), Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (4x200 m tự do nam), Phạm Thanh Bảo (100 m ếch), Nguyễn Quang Thuấn (400 m hỗn hợp cá nhân nam) và Nguyễn Huy Hoàng (1.500 m tự do nam) lần lượt mang vàng về cho đoàn Việt Nam.

Thanh Bảo thống trị nội dung 100 m và 200 m bơi ếch. Ảnh: Minh Chiến.

Cá nhân Phạm Thanh Bảo bước vào SEA Games 33 với vị thế đặc biệt. Anh là chủ nhân hai kỷ lục được thiết lập chỉ trong 3 ngày ở kỳ đại hội trước tại Campuchia. SEA Games 32 chứng kiến màn bứt phá ngoạn mục của Bảo ở cả 100 m và 200 m ếch nam.

Thanh Bảo liên tiếp đánh bại các đối thủ hàng đầu khu vực và xô đổ hai chuẩn mực tồn tại nhiều năm. Những cú nước rút quyết liệt, đặc biệt ở 200 m, giúp anh đổi màu huy chương và khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của bơi ếch Việt Nam.

Hai kỷ lục trở thành nền tảng để Thanh Bảo bước vào giai đoạn được xem là đỉnh cao sự nghiệp. Từ một tài năng miền sông nước, anh vươn lên thành biểu tượng mới của đường đua xanh Đông Nam Á.