Huỳnh Như đi vào lịch sử SEA Games

Chiều 14/12, Huỳnh Như lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 6 kỳ SEA Games liên tiếp.

Trong hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) đang diễn ra tại Thái Lan, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhấn chìm Indonesia 5-0 để giành quyền vào chung kết bóng đá nữ.

Với bàn thắng ấn định tỷ số 5-0 cuối trận, tiền đạo Huỳnh Như chính thức đi vào lịch sử bóng đá nữ khu vực khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ SEA Games liên tiếp.

Thậm chí trong lịch sử môn bóng đá của Đại hội Thể thao Đông Nam Á, cũng chưa có cầu thủ nam lẫn nữ nào ghi bàn ở 6 kỳ giải đấu liên tiếp.

Ở tuổi 34, tiền đạo huyền thoại của tuyển nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định đẳng cấp và sự bền bỉ phi thường, dù chủ yếu vào sân từ ghế dự bị ở giải này. Bàn thắng tại SEA Games 33 giúp cô hoàn tất chuỗi thành tích ấn tượng bắt đầu từ SEA Games 27 năm 2013 tại Myanmar.

Hành trình ghi bàn ấn tượng của Huỳnh Như vắt qua 12 năm, khi cô ghi bàn ngay ở kỳ SEA Games 27 (2013, Myanmar) đầu tiên tham dự, dù tuyển nữ Việt Nam năm đó chỉ giành HCB.

Đến SEA Games 29 (2017, Malaysia), SEA Games 30 (2019, Philippines), SEA Games 31 (2021, Việt Nam) hay SEA Games 32 (2023, Campuchia), Huỳnh Như tiếp tục "nổ súng" với những pha lập công quan trọng, giúp tuyển nữ Việt Nam mở ra chuỗi giành 4 HCV liên tiếp.

Thành tích 4 tấm HCV SEA Games liên tiếp từ 2017 đến 2023 của Huỳnh Như cũng là kỷ lục hiếm có của giải đấu.

Trước SEA Games 33, Huỳnh Như sở hữu 12 bàn thắng tại các kỳ SEA Games. Thành tích mới này không chỉ là kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở bóng đá nữ Đông Nam Á mà còn khẳng định vị thế biểu tượng của cô trong làng bóng đá Việt Nam.