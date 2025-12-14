Tấm HCV lịch sử của Việt Nam ở SEA Games 33

Chiều tối 14/12, Trần Hoàng Khôi xuất sắc giành tấm HCV bowling nội dung đơn nam SEA Games 33.

Khôi vô địch bowling nội dung đơn nam SEA Games 33. Ảnh: SG Thailand.

Bước vào SEA Games 33, Hoàng Khôi thi đấu với tư cách VĐV nhỏ tuổi nhất ở nội dung đơn nam. Dù vậy, VĐV bowling trẻ không gặp nhiều khó khăn trong quá trình tranh tài. Hoàng Khôi duy trì phong độ ổn định qua các vòng đấu, vượt qua nhiều đối thủ giàu kinh nghiệm đến từ các quốc gia có phong trào bowling phát triển trong khu vực.

Trận chung kết đơn nam chứng kiến màn trình diễn vượt trội của Trần Hoàng Khôi. Tay bowling trẻ của Việt Nam hoàn toàn làm chủ cuộc đấu trước đại diện chủ nhà Thái Lan, Napat. Khôi liên tục tạo lợi thế với 9 lần strike cùng 2 lượt đạt 9+1, qua đó khép lại trận chung kết bằng chiến thắng thuyết phục với điểm số 235-210.

Thành tích được đánh giá là cột mốc cá nhân rực rỡ không chỉ với cá nhân Hoàng Khôi mà còn với bowling Việt Nam tại SEA Games 33. Đáng chú ý, Trần Hoàng Khôi sinh năm 2009, mới 16 tuổi và hiện là học sinh lớp 11.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Hoàng Khôi có kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh so với độ tuổi, khả năng kiểm soát đường bóng tốt và giữ được sự tập trung trong các lượt ném quyết định.

Với những thành tích đạt được tại SEA Games 33 và các giải quốc tế, Trần Hoàng Khôi được xem là gương mặt tiềm năng của bowling Việt Nam trong giai đoạn tới, nếu tiếp tục được đầu tư và tạo điều kiện thi đấu phù hợp.