Thể thao SEA Games 33

45 phút 'bắn phá' khung thành đối thủ của tuyển nữ Việt Nam

  • Chủ nhật, 14/12/2025 20:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, các cô gái của tuyển nữ Việt Nam "bắn phá" khung thành tuyển Indonesia, ghi liên tiếp 4 bàn thắng ở bán kết SEA Games 33 tối 14/12.

bong da nu sea games anh 1

Chiều 14/12, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhấn chìm Indonesia 5-0 để giành quyền vào chung kết bóng đá nữ SEA Games 33.
bong da nu sea games anh 2

Nổi bật trên sân là Bích Thùy, số 23 có nhiều cơ hội nguy hiểm ngay trong hiệp 1. Đáng chú ý nhất là pha đá phạt chìm của Bích Thùy khiến thủ môn đối phương đứng bất động nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.
bong da nu sea games anh 3

Phút 29, cầu thủ Yumanda của Indonesia dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Trọng tài chính ngay lập tức cho tuyển nữ Việt Nam hưởng phạt đền. Từ cự ly 11 m, Bích Thùy không mắc sai lầm để hạ thủ môn, mang về bàn mở tỷ số cho các cô gái áo đỏ.
bong da nu sea games anh 4

Việt Nam áp đặt thế trận tấn công dồn dập, suốt khoảng thời gian trận đấu, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân Indonesia.
bong da nu sea games anh 5

Hải Yến (số 12) chơi xông xáo, tạp ra nhiều cơ hội ở hiệp 1 nhưng không thể một lần đưa bóng vào lưới Indonesia. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Hải Yến có bàn thắng sau khi thủ thành Joska xử lý lóng ngóng, phát bóng bóng đập trúng đầu cô rồi nảy vào khung thành trống.
bong da nu sea games anh 6

Phút 59, tỷ số nâng lên 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Hải Yến chọn vị trí chuẩn xác để dứt điểm cận thành, qua đó mang về bàn thắng thứ 4 của cô tại SEA Games 33. Bích Thùy và Hải Yến mỗi người đóng góp một cú đúp vào chiến thằng 5 sao của tuyển Việt Nam.

bong da nu sea games anh 7

Các cô gái áo đỏ có hiệp hai tưng bừng với 4 bàn thắng. "Do có một số sự điều chỉnh nên đội chơi chệch choạc, chưa bắt nhịp trong hiệp một. Sang hiệp 2, các cầu thủ chơi tốt hơn, nhanh hơn, thực hiện đúng yêu cầu của ban huấn luyện", HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận đấu.
bong da nu sea games anh 8

Huỳnh Như cũng kịp ghi tên lên bảng tỷ số với một pha chạy chỗ và dứt điểm đầy kinh nghiệm. Cô lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 6 kỳ SEA Games liên tiếp.
bong da nu sea games anh 9

Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam đứng trước cơ hội giành huy chương vàng SEA Games thứ 5 liên tiếp. Đối thủ của Huỳnh Như cùng đồng đội vào ngày 17/12 là Thái Lan hoặc Philippines.

Duy Hiệu

từ Chonburi

