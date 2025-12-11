Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyển nữ Việt Nam đại thắng trước hàng nghìn khán giả Myanmar

  • Thứ năm, 11/12/2025 19:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 11/12, tuyển nữ Việt Nam thắng thuyết phục Myanmar 2-0 để vào bán kết SEA games 33. Các cô gái thể hiện tinh thần thép trước áp lực từ 7.000 khán giả Myanmar tại SVĐ Bonchuri (Thái Lan).

Sau trận thua cay đắng 0-1 trước Philippines ở loạt trận thứ hai, tuyển nữ Việt Nam bước vào trận gặp Myanmar với áp lực phải thắng nếu muốn đi tiếp.
Áp lực càng lớn hơn khi phủ kín sân vận động Bonchori là hơn 7.000 khán giả Myanmar cổ vũ cuồng nhiệt.
Tinh thần thi đấu quyết tâm giúp các cô gái Việt Nam tạo ra sức ép lớn đầu trận, và cụ thể hoá bằng bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 8.
Trần Thị Duyên có pha tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm Myanmar để Vạn Sự bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ mở tỷ số 1-0 cho ĐT nữ Việt Nam.
Khán giả tại Bonchuri tiếp sức cho tuyển nữ Myanmar mỗi khi đội có bóng.
Đến phút 14, sau nỗ lực của Hoàng Thị Loan, hàng thủ Myanmar lúng túng phá bóng bật ra đúng vị trí Bích Thùy và tiền vệ này dễ dàng ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0.
Lợi thế dẫn trước hai bàn giúp tuyển Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, các cầu thủ Myanmar đẩy cao nhịp độ trận đấu bằng những pha vào bóng quyết liệt.
Dù bị dẫn trước hai bàn, Myanmar vẫn cố gắng dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn rút ngắn. Thế nhưng, hàng thủ tuyển Nữ Việt Nam chơi kín kẽ và gần như chặn đứng mọi pha triển khai của đối phương.
Những phút còn lại, tuyển nữ Việt Nam chơi thực dụng để bảo toàn kết quả. Thắng 2-0, tuyển nữ Việt Nam có 6 điểm sau ba trận với hiệu số (+8), giành ngôi đầu bảng
Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở bán kết sẽ là nữ Indonesia, trong khi Thái Lan đã giành ngôi đầu để gặp Philippines.
Duy Hiệu

từ Bonchuri, Thái Lan

