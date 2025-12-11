Đình Bắc nói gì sau trận thắng thuyết phục Malaysia
Chia sẻ sau trận thắng thuyết phục U22 Malaysia, Đình Bắc cho biết màn trình diễn của U22 Việt Nam là thành quả xứng đáng cho nỗ lực luyện tập suốt một tuần qua của toàn đội.
Chiều tối 11/12, tuyển nữ Việt Nam xuất sắc hạ Myanmar 2-0 để giành tấm vé vào vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Chiều tối 11/12, U22 Việt Nam xuất sắc vượt qua U22 Malaysia với tỷ số 2-0 để giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với tư cách đầu bảng B.
Đối chuyền của tuyển nữ Việt Nam Đặng Thị Kim Thanh (sinh năm 1999), sở hữu chiều cao 1,78 m, gương mặt thanh tú và làn da trắng. Tại SEA Games 33, cô chơi thay vị trí Bích Tuyền. Đây là lần trở lại đội tuyển sau 6 năm vắng bóng của đối chuyền 26 tuổi.
Các CĐV có mặt tại sân Rajamangala đều tỏ ra phấn khích và tin rằng U22 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước U22 Malaysia ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.
Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Rạng sáng 10/12, lượt trận thứ 6 vòng phân hạng Champions League diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn.
Trưa 10/12, đại diện tuyển Taekwondo Việt Nam bức xúc khi Nguyễn Trọng Phúc, Trịnh Thị Kim Hà giành huy chương bạc nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ.
Kình ngư 17 tuổi Trần Văn Nguyễn Quốc giành HCĐ ở nội dung 100m bơi tự do nam trong lần đầu tiên tham dự SEA Games. Anh chia quyết tâm sẽ đánh bại đàn anh Nguyễn Huy Hoàng trong nội dung thi đấu tiếp theo.
VĐV Hưng Nguyên giành HCV ở chung kết 200 m hỗn hợp cá nhân nam với thời gian 2 phút 02 giây 11, vượt qua đối thủ người Philippines, Gian Christopher San (2 phút 03 giây 88).
Phụng Mùi Nhình VĐV Jujitsu khóc nức nở khi thua võ sĩ chủ nhà Thái Lan Singchalad Nuchanat ở chung kết hạng cân 52kg nữ.