Khó hiểu với De Gea và đồng đội

Đêm 14/12, Fiorentina thua Verona trên sân nhà ở vòng 15 Serie A, qua đó chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng.

Mùa giải trôi qua được gần một nửa chặng đường nhưng Fiorentina mới chỉ có vỏn vẹn 6 điểm sau 15 trận đã đấu. David De Gea cùng đồng đội đã kém vị trí an toàn đến 8 điểm và đứng trước nguy cơ lớn phải xuống hạng.

Trong khi đó, tại cúp châu Âu (Conference League), Fiorentina lại thi đấu tốt và có 3 chiến thắng, qua đó tràn đầy hy vọng vào thẳng vòng 16 đội. Trong 3 mùa dự Conference League gần nhất, từ 2022 đến nay, "La Viola" thường xuyên chơi tốt và có đến 2 lần vào chung kết, 1 lần vào bán kết.

De Gea cùng đồng đội lại thua.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ không thể đưa ra lời giải thích cho màn trình diễn khó hiểu của De Gea và đồng đội ở hai đấu trường trong nước và châu lục. Nhiều người đã kêu gọi Fiorentina "buông" cúp châu Âu để chiến đấu cho suất trụ hạng Serie A mùa này.

Ở "trận cầu 6 điểm" với Verona, Fiorentina bế tắc và để Gift Orban chọc thủng lưới sau một tình huống phòng ngự hớ hênh. Dù có bàn gỡ nhờ pha phản lưới của Unai Nunez, đoàn quân áo tím vẫn trắng tay khi để Orban hoàn tất cú đúp ở phút 90+3.