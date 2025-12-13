Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tân binh mở lối trở lại vinh quang cho MU

  • Thứ bảy, 13/12/2025 06:53 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Cuộc tìm kiếm người gác đền ổn định giai đoạn hậu David de Gea của MU cuối cùng có thể đã đi đến hồi kết.

Lammens nhanh chóng ghi dấu ấn ở MU chỉ sau 6 tháng.

Theo cựu thủ môn Chelsea Mark Schwarzer, Senne Lammens chính là mảnh ghép mà "Quỷ đỏ" chờ đợi suốt nhiều năm và bước khởi đầu cho hành trình tìm lại những danh hiệu đã lẩn tránh Old Trafford.

Sau khi De Gea rời CLB năm 2023, MU liên tục loay hoay trong khung gỗ. Tom Heaton chỉ mang tính tình thế, Dean Henderson không được trao cơ hội rõ ràng, Altay Bayındır gây thất vọng, còn Andre Onana trở thành tâm điểm chỉ trích vì hàng loạt sai lầm cá nhân.

Trong bối cảnh đó, Lammens – thủ môn được chiêu mộ từ Royal Antwerp với mức giá 18 triệu bảng, xuất hiện lặng lẽ nhưng nhanh chóng tạo dấu ấn. Mark Schwarzer, người có hơn 500 trận tại Premier League, cho rằng Lammens mang đến thứ mà MU đã thiếu là sự chắc chắn và đơn giản.

"Đó là kiểu thủ môn cổ điển", Schwarzer nhận định. "Cậu ấy bắt bóng chắc tay, làm chủ không gian, ra vào hợp lý và quan trọng nhất là hạn chế sai lầm. Đôi khi chúng ta quên mất những nền tảng cơ bản của một thủ môn giỏi. Lammens đến và đơn giản hóa mọi thứ".

Theo Schwarzer, sự ổn định của Lammens giúp hàng phòng ngự MU chơi tự tin hơn. Những quả bóng bổng trong vùng cấm không còn là mối lo thường trực, bởi các hậu vệ biết rằng thủ môn phía sau sẵn sàng lao ra giải quyết.

Chỉ sau vài tuần khoác áo "Quỷ đỏ", Lammens chiếm được cảm tình của khán giả Old Trafford. Không ít CĐV thậm chí ví anh với huyền thoại Peter Schmeichel và sáng tác riêng một bài hát để cổ vũ. Với MU, sự yên tâm trong khung gỗ có thể là nền móng cho một chương thành công mới.

Giá Dumfries gây sốc, MU không thể làm ngơ

Denzel Dumfries sẽ tiếp tục có điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ 25 triệu euro vào mùa hè tới.

14 giờ trước

MU nợ ròng 1 tỷ USD

Báo cáo tài chính quý I cho thấy MU lần đầu vượt mốc 1 tỷ USD nợ ròng sau kỳ chuyển nhượng hè bận rộn.

14 giờ trước

MU hưởng lợi từ FIFA

Bộ ba Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui cùng xuất hiện trên sân tập Carrington khi MU chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Bournemouth vào ngày 16/12.

24:1442 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Lammens Lammens

    Đọc tiếp

    Santos ra quyet dinh ve Neymar hinh anh

    Santos ra quyết định về Neymar

    9 phút trước 07:10 13/12/2025

    0

    CLB Santos chính thức gửi đề nghị gia hạn hợp đồng cho Neymar Jr, trước khi bản hợp đồng hiện tại của anh hết hạn vào ngày 30/12.

    'Messi Thuy Si' gio ra sao hinh anh

    'Messi Thụy Sĩ' giờ ra sao

    9 phút trước 07:10 13/12/2025

    0

    Xherdan Shaqiri, người được mệnh danh là “Messi Thụy Sĩ”, vẫn đang thăng hoa rực rỡ trong màu áo Basel tại quê nhà.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý