Tân binh mở lối trở lại vinh quang cho MU

Cuộc tìm kiếm người gác đền ổn định giai đoạn hậu David de Gea của MU cuối cùng có thể đã đi đến hồi kết.

Lammens nhanh chóng ghi dấu ấn ở MU chỉ sau 6 tháng.

Theo cựu thủ môn Chelsea Mark Schwarzer, Senne Lammens chính là mảnh ghép mà "Quỷ đỏ" chờ đợi suốt nhiều năm và bước khởi đầu cho hành trình tìm lại những danh hiệu đã lẩn tránh Old Trafford.

Sau khi De Gea rời CLB năm 2023, MU liên tục loay hoay trong khung gỗ. Tom Heaton chỉ mang tính tình thế, Dean Henderson không được trao cơ hội rõ ràng, Altay Bayındır gây thất vọng, còn Andre Onana trở thành tâm điểm chỉ trích vì hàng loạt sai lầm cá nhân.

Trong bối cảnh đó, Lammens – thủ môn được chiêu mộ từ Royal Antwerp với mức giá 18 triệu bảng, xuất hiện lặng lẽ nhưng nhanh chóng tạo dấu ấn. Mark Schwarzer, người có hơn 500 trận tại Premier League, cho rằng Lammens mang đến thứ mà MU đã thiếu là sự chắc chắn và đơn giản.

"Đó là kiểu thủ môn cổ điển", Schwarzer nhận định. "Cậu ấy bắt bóng chắc tay, làm chủ không gian, ra vào hợp lý và quan trọng nhất là hạn chế sai lầm. Đôi khi chúng ta quên mất những nền tảng cơ bản của một thủ môn giỏi. Lammens đến và đơn giản hóa mọi thứ".

Theo Schwarzer, sự ổn định của Lammens giúp hàng phòng ngự MU chơi tự tin hơn. Những quả bóng bổng trong vùng cấm không còn là mối lo thường trực, bởi các hậu vệ biết rằng thủ môn phía sau sẵn sàng lao ra giải quyết.

Chỉ sau vài tuần khoác áo "Quỷ đỏ", Lammens chiếm được cảm tình của khán giả Old Trafford. Không ít CĐV thậm chí ví anh với huyền thoại Peter Schmeichel và sáng tác riêng một bài hát để cổ vũ. Với MU, sự yên tâm trong khung gỗ có thể là nền móng cho một chương thành công mới.