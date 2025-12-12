MU nợ ròng 1 tỷ USD

Báo cáo tài chính quý I cho thấy MU lần đầu vượt mốc 1 tỷ USD nợ ròng sau kỳ chuyển nhượng hè bận rộn.

Bryan Mbeumo là tân binh của MU trong hè 2025.

MU vừa bước qua một cột mốc không mong muốn trong lịch sử tài chính. Theo báo cáo quý I mới công bố, nợ ròng của CLB tăng lên khoảng 749 triệu bảng, tương đương 1,002 tỷ USD . Đây là lần đầu tiên “Quỷ đỏ” vượt ngưỡng nợ ròng 1 tỷ USD , phản ánh cái giá phải trả cho một mùa hè chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng.

Khoản tăng này chủ yếu đến từ việc MU vay thêm tiền trong mùa hè để bổ sung lực lượng, trong bối cảnh đội bóng muốn đẩy nhanh quá trình tái thiết sau nhiều mùa giải sa sút. Tuy nhiên, khi các con số được đặt lên bàn cân, bức tranh tài chính cho thấy áp lực ngày càng lớn, đặc biệt với một CLB đã mang nợ suốt nhiều năm dưới quyền sở hữu của nhà Glazer.

Sự xuất hiện của INEOS và Sir Jim Ratcliffe với tư cách cổ đông thiểu số không làm thay đổi ngay lập tức thực tế đó. Thay vào việc “vung tiền” không kiểm soát, ban lãnh đạo mới chọn hướng tiếp cận cứng rắn hơn. Hàng loạt biện pháp cắt giảm chi phí đã được triển khai, từ giảm nhân sự, thắt chặt quỹ lương, cho tới rà soát toàn bộ cấu trúc vận hành nhằm kéo chi phí hoạt động xuống mức hợp lý hơn.

MU hiện vẫn theo đuổi kế hoạch tái cấu trúc dài hạn, với mục tiêu cân bằng giữa đầu tư chuyên môn và kỷ luật tài chính. Thông điệp từ INEOS khá rõ ràng: CLB không thể tiếp tục sống dựa vào danh tiếng và doanh thu thương mại để bù đắp cho chi tiêu thiếu kiểm soát.

Vấn đề nằm ở chỗ, tiền được đổ vào, nhưng kết quả trên sân cỏ vẫn chưa tương xứng. Đội hình được làm mới, nhưng sự ổn định và bản sắc thi đấu vẫn là điều MU còn thiếu. Khi thành tích không đủ thuyết phục, gánh nặng tài chính càng trở nên nhạy cảm, bởi nó tác động trực tiếp tới niềm tin của người hâm mộ và nhà đầu tư.