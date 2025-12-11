Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Onana bị biến thành trò hề

  • Thứ năm, 11/12/2025 06:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Andre Onana trở thành tâm điểm của câu chuyện kỳ lạ ở bóng đá Cameroon, khi thủ môn MU được triệu tập lên tuyển dự AFCON 2025 bởi chính HLV bị sa thải tuần trước.

AFCON khởi tranh tại Morocco trong chưa đầy hai tuần nữa, quy tụ loạt ngôi sao Premier League như Mohamed Salah, Omar Marmoush, Bryan Mbeumo hay Amad Diallo. Với Onana, giải đấu còn có thể là dịp tái ngộ hai đồng đội ở MU, nếu anh thật sự góp mặt trong danh sách chính thức.

Vấn đề ở chỗ sự hỗn loạn nội bộ khiến tương lai của Onana trở nên khó đoán. HLV Marc Brys – người triệu tập Onana, bị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cameroon (FECAFOOT) Samuel Eto’o sa thải chỉ 3 tuần trước trận mở màn gặp Gabon. Eto’o cáo buộc Brys gian trá, thiếu chuyên nghiệp và kích động cầu thủ chống đối.

Ngay sau quyết định này, trợ lý David Pagou được bổ nhiệm tạm quyền và lập tức loại Onana khỏi đội hình, thay bằng thủ môn Edouard Sombang – người thậm chí không thi đấu suốt nửa năm qua. Nhưng Brys bất ngờ tuyên bố ông vẫn là HLV hợp lệ, đồng thời công bố danh sách khác, trong đó có Onana, và tự triển khai kế hoạch chuẩn bị riêng cho AFCON.

Hai bản danh sách, hai HLV cùng nhận mình "chính danh" khiến bóng đá Cameroon rơi vào cảnh trớ trêu. Cả hai đội hình đều có Bryan Mbeumo hay Carlos Baleba, nhưng sự khác biệt lớn nhất chính là vị trí của Onana – trung tâm của cuộc tranh chấp quyền lực giữa Eto’o và Brys.

Hạn chót nộp danh sách chính thức lên CAF là ngày 11/12, và chưa ai biết danh sách nào sẽ được công nhận. Theo SunSport, chính phủ Cameroon cùng FECAFOOT đang họp khẩn nhằm tìm giải pháp, nhưng sự hỗn loạn khiến nhiều tuyển thủ lo ngại tinh thần toàn đội sẽ bị ảnh hưởng nặng trước thềm giải đấu quan trọng nhất châu Phi.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Onana Onana

