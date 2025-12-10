Thực hư chuyện Eto’o nhận tiền của Onana

Thủ môn Andre Onana vừa bất ngờ bị gạch tên khỏi danh sách dự CAN 2025 của tuyển Cameroon, dù vẫn chơi hay trong màu áo Trabzonspor theo dạng cho mượn từ tháng 9.

Cameroon triệu tập tới bốn thủ môn cho giải đấu khởi tranh ngày 21/12, nhưng Onana vẫn bị bỏ rơi. Trước đó, thủ thành 29 tuổi thường xuyên góp mặt và là trụ cột của đội tuyển trong nhiều năm qua.

Quyết định này của tuyển Cameroon càng gây chú ý hơn khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này, Samuel Eto’o, quyết định sa thải HLV Marc Brys chỉ vài giờ sau khi danh sách triệu tập dự CAN 2025 được công bố.

Nhiều người cho rằng Onana bị gạch tên khỏi CAN 2025 bởi mâu thuẫn trong nội bóng đá nước nhà, vì có mối quan hệ thân thiết với Eto’o. Trong nhiều năm, mối quan hệ giữa Eto’o và Onana được so sánh như cha-con, được hình thành trong những ngày khó khăn đầu tiên của thủ môn MU tại học viện Douala do cựu sao Barca lập nên.

Tuy nhiên, tin đồn về căng thẳng giữa đôi bên sau đó xuất hiện, làm mờ đi mối liên kết từng vững chắc này. Hồi năm ngoái, Eto'o đối diện cơn bão kiện tụng với hàng loạt cáo buộc tham nhũng, thao túng và biển thủ tài chính.

Trong đó, Eto'o bị tố nhận tiền từ Onana thông qua Quỹ từ thiện mang tên mình, để có thể lên tuyển Cameroon từ khi còn trẻ. Cần nhớ rằng hồi năm 2024, khi bất mãn vì không được ra sân trong trận gặp Gambia ở lượt trận cuối vòng bảng CAN 2024, Onana tới gặp và trách móc chủ tịch Eto'o vì không can thiệp vào quyết định chọn đội hình của HLV Rigobert Song.

Eto’o sau đó lên tiếng mạnh mẽ phủ nhận thông tin cho rằng Onana từng phải trả tiền để được tham gia quỹ từ thiện mang tên mình: “Tôi được biết có người thân cận với cậu ấy tuyên bố rằng Onana trả tiền để được vào quỹ của tôi. Điều đó hoàn toàn sai sự thật".

"Vào thời điểm ấy, cậu ấy thậm chí còn không có tiền để ăn, vậy thì lấy đâu ra tiền để trả? Cậu ấy chưa bao giờ phải trả bất kỳ khoản nào. Đó là những lời bịa đặt”, Eto’o khẳng định.