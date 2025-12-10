Viễn cảnh Mourinho dẫn dắt Ronaldo

HLV Jose Mourinho có thể tái ngộ học trò cũ Cristiano Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha.

Mourinho từng huấn luyện Ronaldo.

Theo Goal, “Người đặc biệt” đang được xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí thuyền trưởng tuyển Bồ Đào Nha trong giai đoạn sắp tới, trong trường hợp HLV Roberto Martinez thất bại tại World Cup 2026.

Hiện tại, Mourinho dẫn dắt Benfica sau khi trở lại Bồ Đào Nha vào tháng 9. Dù vậy, phong độ của đội bóng mùa này không thực sự thuyết phục khi họ bị bỏ xa tới 9 điểm trong cuộc đua vô địch, khiến khả năng Mourinho tiếp tục trải qua một mùa giải trắng tay là rất lớn.

Lần gần nhất “Người đặc biệt” giành danh hiệu lớn là vào năm 2022, với chiếc cúp Europa Conference League cùng AS Roma.

Mourinho từng không ít lần được liên hệ dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha nhưng đều từ chối. Tuy nhiên, cơ hội vẫn rộng mở với ông trong thời gian tới. Kinh nghiệm và bản lĩnh ở các giải đấu lớn là điểm cộng lớn của Mourinho.

Trong bối cảnh Ronaldo nhiều khả năng vẫn thi đấu thêm ít nhất hai năm nữa, khả năng CR7 trở thành học trò của Mourinho một lần nữa hoàn toàn có thể xảy ra. Trước đó, bộ đôi này từng làm việc cùng nhau tại Real Madrid nhưng không gặt hái quá nhiều thành công như kỳ vọng.

Hiện tại, Ronaldo và các đồng đội đang hướng đến World Cup 2026, nơi Bồ Đào Nha nằm chung bảng với Colombia, Uzbekistan và đội thắng trận play-off liên lục địa giữa Jamaica, New Caledonia và CH Congo.

